Тракторы ХТЗ захватывают игровое виртуальное пространство

Тракторы ХТЗ Ярославского покоряют геймеров популярной игры-симулятора Farming Simulator

Тракторы производства Харьковского тракторного завода, принадлежащего группе DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, появились в виде специальных модов в популярной компьютерной стратегии Farming Simulator.

Автор модов, которые представляют практически весь современный модернизированный модельный ряд гусеничных и колесных тракторов с дополнительным оборудованием легендарного Харьковского завода — тернопольский компьютерный разработчик Ярослав Циганко.

"Цель моего проекта — популяризация профессии механизатора среди молодого поколения и попытка объяснить, что это не тракторист в их привычном "негативном" понимании. Также наша задача – сблизить разработчиков модов и сельхозтехники для сотрудничества и дальнейшей популяризации аграрного сегмента", — рассказал разработчик в интервью пресс-службе завода.

"Решение делать технику именно марки "ХТЗ" было, наверное, больше патриотическим. Хотя, это можно считать любовью с первого взгляда. Я просто увидел трактор, и он мне понравился. Это сложно объяснить. Но я также делаю и другую технику, в частности, агрегаты наших партнеров – Ремсинтез и Велес Агро. Мне нравится техника, я ее делаю". — рассказал создатель виртуальных версий единственного трактора отечественного производства, которое после многолетнего кризиса возродила группа DCH Ярославского.

Моды, отражающие возможности и особенности техники, по словам разработчика, фактически, становятся инновационным маркетинговым инструментом, и даже современным digital-каналом коммуникации между производителем и реальными пользователями — фермерами.

"В нашем регионе игроки стараются использовать максимально много модов именно отечественной техники. К большому нашему счастью, игроки очень хорошо разбираются в сельхозтехнике и очень часто максимально приближают свое "виртуальное хозяйство" в схожее с теми фермерскими хозяйствами/агрохолдингами, которые есть в их населенных пунктах. Игра на данный момент является полигоном для демонстрации сельхозтехники, ее основных принципов работы и возможностей. Уже были случаи, когда руководитель фермерского хозяйства, увидев мод на нашей трансляции, заинтересовался агрегатом в реальной жизни и впоследствии купил его. Во время наших эфиров на YouTube или при общении в соцсетях мы также можем получать отзывы и пожелания покупателей реальной техники и передавать их заводу-производителю, указывая плюсы и минусы", — рассказал Ярослав Циганко, получивший поддержку на развитие своего проекта от ведущих отечественных производителей аграрного оборудования, среди которых и легендарный харьковский производитель сельхозтехники ХТЗ.

ХТЗ – единственное в Украине и странах бывшего СНГ крупнейшее машиностроительное предприятие, специализирующееся на производстве колесных и гусеничных тракторов и ведущее свою историю с 1930 года.

С момента приобретения ХТЗ бизнесменом Александром Ярославским в 2016 году немногим более чем за год работы группа DCH восстановила производство, а инженеры завода кардинально улучшили качество модернизированной техники. Одна из таких новинок, которую представил ХТЗ — серийный колесный трактор ХТЗ-248К.20, оборудованный двигателем известного мирового производителя FPT-Iveco N67. Благодаря высокой степени локализации производства тракторов, составляющей от 70% до 85%, деятельность ХТЗ поддерживает украинское машиностроение и промышленность.

Благодаря многомиллионной долгосрочной инвестиционной программе группы DCH для модернизации ХТЗ и внедрения инновационных решений для выпускаемых тракторов, техника производства харьковского завода не только обеспечивает потребности украинских фермеров и агрокомпаний, но и поставляется на внешние рынки — в Молдову, Казахстан, Армению, Польшу, Болгарию, Румынию, Литву и Грузию. Самая дальняя точка поставок — Новая Зеландия, изучается возможность поставок на рынки стран региона Океания и на Африканский континент.

Сам ХТЗ, по замыслу Ярославского, должен стать платформой для техно-революции и инноваций — для этого в рамках проекта по редевелопменту территории завода группой DCH будет создана современная многофункциональная экосистема для бизнеса "Экополис ХТЗ", состоящая из индустриального парка, технопарка, логистического комплекса, торгового кластера, исследовательского, образовательного и медицинского центров. Оценочный объем инвестиций, которые будут вложены в редевелопмент территории ХТЗ до 2032 года составляет 2-3 миллиарда долларов, а сам проект станет драйвером социально-экономического развития Харькова и Украины.

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