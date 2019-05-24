Travelbook.Ukraine: 1200 фактов, создающих позитивный бренд Украины

В рамках Книжного арсенала презентовали книгу, в которой собраны малоизвестные данные об Украине

Вслед за украиноязычной в свет вышла англоязычная версия книги-мандривки – Travelbook.Ukraine.

В ней собраны 1200 малоизвестных и удивительных фактов о нашей стране – о личностях, природе, архитектуре… Книга вышла в свет при поддержке Министерства информационной политики, а генеральным партнером выступила ДТЭК.

"Это отличный памятный подарок для всех, кому интересна Украина. Уникальное издание, которое представляет все многообразие культурного, исторического наследия, промышленного потенциала нашей страны для различных целевых аудиторий. Эта книга – отличный совместный проект, которые наглядно демонстрирует возможности партнерства большого бизнеса, представителей креативного класса и государства", - поделилась Ольга Захарова, руководитель департамента по коммуникациям ДТЭК.

Книга может стать подарком в руках тех, кто отправляется в путешествие в другие страны и хочет донести миру позитивный месседж о своей стране.

"Наступило время везти не водку в форме булавы или искусственные подсолнухи. А красивые и содержательные книги об Украине", – подчеркнула Светлана Павелецкая, соучредитель издательства #книголав.

Примечательно, что факты, собранные в книге, отсылают не только к истории, но также информируют о современных вызовах, которые вынуждены преодолевать украинцы.

"Что еще важно, книга рассказывает о том, что происходило в течение 5 последних лет в Украине – и о Крыме, и о Востоке страны. Но делается это в спокойной манере, фактологической", – сказала Павелецкая.

В целом, главной целью проекта является утвердить бренд Украины как страны инноваций и возможностей, резюмировали в Мининформполитики.

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