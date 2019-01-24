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Трескучий мороз и метели: в Украину идет резкая смена погоды

Сегодня, 07:00

Февраль «отличится» холодом до –30, снегопадами и оттепелью

Фото: Сергей Ревера, Сегодня
Трескучий мороз и метели: в Украину идет резкая смена погоды //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/849/21a/5c484921a1544.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/849/21a/5c484921a1544.jpg Украина Февраль «отличится» холодом до –30, снегопадами и оттепелью

Зима в полной мере проявит себя в феврале, говорят как ученые-климатологи, так и народные синоптики. Погода в последнем месяце зимы ожидается необычной: первая половина месяца – очень холодная, с морозами до 30 градусов, во второй половине начнется резкое потепление, а завершится зима оттепелью. Вместе с морозами придут и обильные снегопады: за месяц в среднем выпадет 35-40 см снега, который будет идти с завидной регулярностью: в среднем каждые четыре дня.

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Прогнозы

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал "Сегодня", каким, по его расчетам, видится последний месяц зимы в Украине.

"В феврале продолжатся январские холода и снега, – говорит Горбань. – С 1 по 4-е выпадет до 10 см снега, а 5-11 февраля на фоне прояснения ночные морозы резко усилятся до –30 градусов. Затем ждем потепление до –4...–8 ночью и –2...0 днем, без осадков. Сильнейшие снегопады обрушатся после Дня святого Валентина: 17-18 февраля выпадет более 15 см осадков, мороз постепенно усилится ночью до –18...–20, днем до –6...–8".

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С 22 февраля Горбань обещает быстрое потепление: 23-го днем до ноля, ночью до –5...–7, а 24-26-го днем температура может подняться даже до +5. Но в феврале зима не закончится: 27-го пойдет снег и снова похолодает до –3...–5 днем и –10...–12 ночью. Морозы и снег ожидаются и в первой декаде марта.

Ведущий научный сотрудник института геофизики НАН Украины Светлана Бойченко также обещает морозы в феврале. По ее прогнозам, сильные холода придут в конце первой декады, продержатся несколько дней, и снова потеплеет, но небольшой "минус" за окном сохранится весь месяц.

"За последние 5-6 лет погода, как в Украине, так и в мире, стала неустойчивее, – говорит Бойченко. – Есть несколько гипотез, почему погода сейчас ведет себя странно. Это и долговременные процессы на Солнце (60-летние циклы), и активизация вулканической деятельности, и Мировой океан, который то связывает парниковые газы, то выбрасывает их в атмосферу, чем тоже снижает или повышает температуру".

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АВТОРЫ:

Александр Панченко , Мария Пирогова

Источник:

Сегодня

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