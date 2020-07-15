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Труханов: мы не допустим самовольный захват Дома Руссова

15 июля, 10:41

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Мэр Одессы подчеркнул, что Дом Руссова - это историческое и культурное наследие всех одесситов

3 июля памятник архитектуры, знаменитый Дом Руссова был зарегистрирован за территориальной громадой Одессы. Несмотря на это, в нем велось незаконное строительство.

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Об этом во время рабочего выезда в Дом Руссова заявил мэр Геннадий Труханов, сообщает РБК-Украина.

"Недавно кто-то оформил в собственность часть этого памятника архитектуры. Причем сделано это в городе Рени, что сразу вызывает вопросы. Правоохранители должны дать оценку действиям регистраторов, которые проводили оформление. Ну а тем временем сомнительные "собственники" каждую квартиру в 30 метров самовольно расширяли в 300 метров и начинали там строительство, хаотичную перепланировку", – заявил Геннадий Труханов.

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Он также сообщил о том, что эти незаконные действия уже остановлены. А в отношении должностных лиц, которые их допустили, будет проведено служебное расследование. В данный момент мэрия обращается в правоохранительные органы.

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Мэр Одессы подчеркнул, что Дом Руссова – это историческое и культурное наследие всех одесситов.

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"Уважаю частную собственность, но такие значимые памятники архитектуры, как Дом Руссова, должны принадлежать всем одесситам. Мы не позволим их незаконно приватизировать и портить. Борьба предстоит нелегкая, но мы обязательно сделаем это уникальное здание всеобщим достоянием", - резюмировал Труханов.

Напомним, ранее Геннадий Труханов призвал вернуть Дом Руссова общине Одессы.

Ранее также сообщалось, что в Одессе активно ведется работа по реконструкции парка "Преображенский" и городского зоопарка.

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Одесса дом руссова Геннадий Труханов

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