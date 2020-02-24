Твоя формула комфорта: в Украине состоится всеукраинская премьера нового HAVAL H2

Официальная презентация нового HAVAL H2 состоится 29 февраля 2020 года во всех дилерских центрах HAVAL.*

"В предверии весны мы презентуем фейслифтинговую версию HAVAL Н2, которая стала намного технологичней и современней. Слоган "Твоя формула комфорта" выражает не только новый уровень оснащенности модели, но и воплощает новое ощущение стиля жизни. Благодаря изменениям новая версия HAVAL Н2 станет гармоничной находкой для молодой аудитории, а также качественным и разумным выбором для всех тех, кто ценит хорошее оснащение по доступной цене, – рассказывает Борис Ткаленко, директор компании-импортера "Новая Энергия Украины". – По случаю премьеры нового HAVAL Н2 каждого посетителя автосалона HAVAL в марте ожидает приятный сюрприз – сертификат на получение скидки в размере 5% при покупке автомобиля HAVAL Н2 2020 года выпуска".**

Качественный и разумный выбор

Новый HAVAL H2 – универсальная модель с позиции дизайнерского исполнения и управляемости. Тонкие LED-фары головного света и выразительные линии кузова придают новому HAVAL H2 более спортивный внешний вид, а технологичные опции, такие как поддержка Carplay, система курсовой устойчивости, задний датчик парковки и камера заднего вида создают комфортабельный опыт вождения.

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Приобретая новый HAVAL H2, вы примете оптимальное решение с точки зрения соотношения цены и качества. Цена на новый HAVAL H2 стартует от 417 428 грн.*** Сочетая в себе внедорожные свойства (модель доступна как в переднеприводной, так и полноприводной модификации), высокопроизводительный двигатель (143 л.с.), элегантный интерьер, а также современные технологии, усовершенствованный Н2 позволит вам почувствовать себя комфортно в любой дорожной ситуации.

Больше информации о новой модели вы сможете найти на официальном сайте.

Почему выбрать HAVAL?

HAVAL – это специализированный бренд компании Great Wall Motors по производству внедорожников и кроссоверов. Главное стремление бренда HAVAL – предоставить покупателю автомобиль, который сочетает в себе такие важные качества, как надежность, технологичность, комфорт и безопасность. Внедорожники HAVAL являются брендом №1 в категории SUV в Китае. В Украине продажи автомобилей HAVAL стремительно растут. Согласно статистике, за 2019 год было реализовано 434 автомобиля, при этом объем продаж увеличился на 675% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Основным фактором успешной динамики продаж автомобилей бренда HAVAL на украинском рынке является высокое качество продукта. При покупке HAVAL клиент получает 5 лет гарантийного обслуживания или 100 тыс. км пробега, а также 6 лет гарантии на кузов.

*Время презентации обновленного HAVAL H2 уточняйте в дилерском центре HAVAL в вашем регионе. Контакты и перечень дилерских центров HAVAL вы сможете найти на официальном сайте компании http://haval-ukraine.com/dealers.html

**Данный сертификат предоставляет вам право приобрести автомобиль HAVAL H2 2020 г.в. со скидкой 5% от регулярной стоимости автомобиля, которая установлена в день приобретения автомобиля. Сертификат действителен в период с 1 марта по 31 мая 2020 года. Сертификат активируется только при условии покупки автомобиля HAVAL H2 2020 г.в. Сертификат не может передаваться другим лицам, а также не подлежит обмену на другие товары и услуги. Количество сертификатов ограничено. Предложение дейcтвует в официальной дилерской сети HAVAL. Перечень и контакты дилерских центров вы найдете на официальном сайте компании http://haval-ukraine.com/dealers.html

***Цена 417 428 грн указана на модель HAVAL H2 2020 г.в. в комплектации Fashionable с 1,5-л. бензиновым двигателем, 6 МТ и передним приводом. Цена указана по состоянию на 31.01.2020 года. Актуальную цену уточняйте у менеджеров по продаже в автосалоне HAVAL.

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