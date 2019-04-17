Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,21
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

"Твоя суперсила": как дети из интернатов находят себя

Сегодня, 16:13

На этой неделе амбассадоры Фонда Рината Ахметова побывали в мариупольском детском доме смешанного типа "Центр опеки"

Фото: fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова в рамках проекта "Твоя суперсила" продолжает цикл мотивационных встреч с подростками из интернатных учреждений Донецкой области. Проект стал масштабнее, а к команде амбассадоров Фонда – звездам телеканала "Украина" – присоединилась психолог, эксперт Фонда Рината Ахметова Надежда Кондратюк. На этой неделе они побывали в мариупольском детском доме смешанного типа "Центр опеки".

"Ринат Ахметов – самый известный благотворитель Украины, для которого помощь детям всегда на первом месте. Проект "Твоя суперсила" в рамках программы "Ринат Ахметов – детям!" – это цикл мотивационных встреч с детьми, лишенными родительского тепла, а также ребятами с особыми потребностями. Благодаря этим встречам мальчики и девочки могут открыть в себе те способности и таланты, которые помогут во взрослой жизни", – рассказала Ирина Блажан, директор программ Фонда.

Проект "Твоя суперсила" стартовал в декабре прошлого года. На первых встречах с амбассадорами ребята из интернатных учреждений пытались понять, кем они хотят стать во взрослой жизни и что для этого нужно предпринять. В этом году они делают еще один важный шаг – определяют те ценности и приоритеты, которые помогут на жизненном пути.

"Оттого, что для вас будет важным в жизни, а что второстепенным, что вы выберете – возможность создавать или стремление разрушать, отдавать или потреблять, какие качества в себе воспитаете – будет зависеть, чем вы наполните и этот мир, и свою жизнь. Да, именно так, не мир и люди вокруг наполнят чем-то и как-то, построят вашу жизнь, а вы ее будете наполнять смыслом, светом, добром", – обратился к воспитанникам интерната Андрей Дебрин, актер и амбассадор Фонда.

Вместе с Андреем Дебриным и Надеждой Кондратюк ребята определили наиболее важные, по их мнению, ценности. Это любовь, семья, здоровье, доверие и добро.

"Без добра невозможно быть человеком", – пояснили участники мотивационной встречи.

Два часа откровенного общения с Андреем Дебриным и Надеждой Кондратюк пролетели незаметно. Завершилась встреча совместной фотосессией.

"С вами еще неоднократно будут встречаться амбассадоры Фонда Рината Ахметова. Мы надеемся, что знания, которыми они поделились, вы будете применять в жизни и сможете стать успешными", – сказала на прощание Ирина Блажан, директор программ Фонда Рината Ахметова.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег дети, интернаты, фонд Рината Ахметова, твоя суперсила

Вы сейчас просматриваете новость " "Твоя суперсила": как дети из интернатов находят себя". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Твоя суперсила": добрая традиция Фонда Рината Ахметова продолжается

Сегодня, 07:13

Амбассадоры Фонда Рината Ахметова продолжают проект "Твоя суперсила"

Фонд Рината Ахметова подарит детям Донбасса мирное лето

Вчера, 21:30

Проект "Мирное лето – детям Донбасса" был запущен в 2015 году, когда стало ясно, что проживающие бок о бок с вооруженными действиями дети нуждаются в психологической реабилитации

Стать супергероем может каждый: Фонд Рината Ахметова продолжает проект "Твоя суперсила!"

Вчера, 20:06

15 апреля стартовал новый сезон проекта

"Воплощенные мечты": как Фонд Рината Ахметова меняет жизни детей

15 апреля, 17:29

С 2014 года в рамках направлений "Адресной помощи" более 6000 детей получили помощь на лечение

Патриарх Кирилл выдаст Томос приходам Константинополя

Кабаева расрыла тайну о своей семье

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию

Гройсман хочет повысить минимальную зарплату до $300 в месяц

10 звездных родителей с психическими расстройствами

Девушка дня. Очень жаркая супруга капитана "Кардиффа"

В РФ создали аналог экулизумаба - самый дорогой препарат в мире

Американский инженер разобрал «Теслу» и поразился ее качеству

Под Киевом задержана банда молодых сутенерок

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Секреты выращивания белых грибов в домашних условиях. Жми

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

Сегодня, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

НАТО нацеливается на Черное море

Вчера, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Вчера, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

Вчера, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

Почему многие прокуроры будут голосовать за Зеленского

«Ссоры, порой, случались»: Кабаева впервые рассказала про семью

Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст