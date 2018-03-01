Тысяча юных авиаторов Украины продолжает борьбу за поездку в Великобританию

1 марта состоялся третий отборочный этап масштабного проекта "Авиатор 2018", который проводит Фонд Бориса Колесникова. Благотворители реализуют образовательный конкурс с целью поддержать талантливую молодежь Украины, дать ей шанс получить бесценный опыт от лучших отечественных и зарубежных специалистов авиационной отрасли и применить его в Украине.

Тысяча студентов технических специальностей из 23 вузов страны в третьем туре демонстрировала знания теории и истории авиации – фундаментальных для каждого специалиста этой сферы. Как отметил президент Фонда Борис Колесников, путь конкурсантов к финалу "Авиатора 2018" был сложным, но его преодолели самые старательные. Хорошая подготовка студентов высококлассными преподавателями, полученный ими багаж знаний, стремление к развитию в профессии сделали конкурс Фонда интеллектуальным состязанием для молодежи номер один в Украине. Борис Колесников уверен: "Авиатор" объединил всю творческую, целеустремленную и креативную молодежь страны, задал курс на воспитание нового поколения грамотных специалистов. "История и теория авиации – самый интересный этап нашего конкурса. История независимой Украины неразрывно связана с историей авиации и мировыми процессами, происходящими в этой отрасли. Не сомневаюсь, что конкурсанты проявят все свои знания, чтобы попасть в финал, ведь на кону – поездка в Лондон и посещение лучшего в мире авиационного форума Фарнборо", – подчеркнул Борис Колесников.

Позади у конкурсантов – тестирование по точным наукам и английскому языку, а впереди – финал и защита собственного проекта перед экспертным жюри "Авиатора 2018" под руководством авиаконструктора Дмитрия Кивы. На последнем этапе соревнования необходимо продемонстрировать свое субъективное видение будущего авиационной отрасли, презентовать уникальный стартап или разработку, удивить судей оригинальностью идеи, неординарным подходом к работе.

"В прошлом году я уже принимал участие в "Авиаторе" и дошел до финала. Мне не хватило уверенности в себе на защите проекта, сказалось волнение и некая боязнь вести диалог с именитыми представителями авиационной отрасли, которые внимательно слушали, задавали дополнительные вопросы и давали советы, касаемо презентации. Уверен, в этот раз все будет по-другому. За год я доработал свою бизнес-идею, внес существенные корректировки в стратегию ее продвижения, поработал над собой, прошел курсы ораторского мастерства. Поэтому готов конструктивно обсуждать свой проект с экспертами, отстаивать право на его существование и воплощение в жизнь", – рассказал конкурсант из Запорожского авиационного колледжа им. Ивченко Михаил Гордиенко.

В апреле среди 200 финалистов организаторы конкурса выберут сотню победителей "Авиатора 2018". Они в июле посетят международный авиасалон Фарнборо в Великобритании, первыми увидят новинки и достижения мировой авиации и космонавтики, посетят стенды ведущих игроков рынка, пройдут интересные мастер-классы.

Напомним, благотворительный Фонд Бориса Колесникова поводит всеукраинский проект "Авиатор" седьмой раз. За годы его существования в нем приняли участие более 12 тысяч студентов со всей Украины. Около 500 из них становились победителями конкурса и отправлялись на ведущие профильные авиационные выставки в Европу. Организация проводит аналогичные конкурсы для студентов железнодорожных, пищевых, аграрных, архитектурных и морских вузов Украины. На сайте Фонда до 26 марта проходит регистрация в проекте "Железнодорожник 2018" для учащихся транспортных вузов с поездкой победителей на ведущий форум транспортной техники и систем в Германию.