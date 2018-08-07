Тысячи украинцев присоединились к петиции с требованием судить экс-главу КНР

Три миллиона человек более чем из 30 стран мира, среди которых 52 700 украинцев, осуждают бывшего главу компартии Китая Цзян Цзэминя. Они поставили подписи под петицией, направленной в Верховный суд и Верховную прокуратуру Китая. В то же время, более 200 тыс. китайцев лично подали исковые заявления на бывшего генсека. Его обвиняют в геноциде и преступлениях против человечности.

"Для украинцев присоединиться к этой акции крайне важно. В нашей стране тысячи людей пострадали от коммунистического режима. Мы не можем не помочь тем, кто сегодня находится под его гнетом в другой стране. Кроме того, виновные должны понести наказание", — говорит Екатерина Грибкова, одна из тех, кто собирает подписи в Киеве.

Почти 20 лет назад Цзян Цзэминь начал кампанию подавления самой многочисленной группы в Китае — приверженцев духовно-оздоровительной практики Фалуньгун. По официальным данным, их количество значительно превысило число членов компартии Китая, а это вызвало у бывшего генсека страх потерять авторитет и контроль над народом. Для подавления Фалуньгун его приверженцев стали увольнять с работы, исключать из учебных заведений, арестовывать и сажать в тюрьмы.

К тем, кто занимается этой практикой в Китае, и сегодня применяют более двадцати видов пыток. Путем насилия их пытаются заставить отказаться от своих убеждений. В то же время, группа независимых экспертов во главе с бывшим госсекретарем Канады по Азиатско-Тихоокеанскому региону Дэвидом Килгуром сообщает, что в Китае ежегодно – ради извлечения здоровых органов – убивают от 60 тысяч до 100 тысяч узников совести, главным образом — приверженцев Фалуньгун. Репрессии продолжаются по сей день.

Гонения на Фалуньгун в Китае осудили в парламентах различных стран, среди них США и государства Евросоюза.

Для справки:

Фалуньгун (или Фалунь Дафа) – это система самосовершенствования, пришедшая из Китая. Сегодня Фалунь Дафа занимаются миллионы людей по всему миру независимо от возраста, общественного положения и вероисповедания. Основатель Фалунь Дафа, Мастер Ли Хунчжи, и его метод получили около 4000 наград по всему миру. Учение изложено в книгах "Чжуань Фалунь" и "Фалуньгун". Они переведены на 38 языков. Книги, а также видеообучение упражнениям доступны на сайте: www.falundafa.org. В Украине ею занимаются в разных городах в центральных парках и скверах. Эта практика везде распространяется бесплатно. Присоединиться может любой желающий.

Проводившиеся в 1998 г. исследования оздоровительных практик, по запросу Национального спортивного комитета Китая, показали, что общая позитивная эффективность практики Фалуньгун в лечении заболеваний составляет 98,8%. В ее основе выполнение пяти комплексов плавных энергетических упражнений, которые оказывают благоприятное влияние на организм, медитации, плюс – улучшение своего характера согласно принципу: Истина-Доброта-Терпение.

Больше о Фалунь Дафа: falundafa.org

Остановить убийства людей ради их органов

Петиция с требованием прекратить извлечение органов у живых людей в Китае: https://goo.gl/2yUL65

Анна Варавва