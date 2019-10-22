Тюремное ноу-хау: часовые на вышках выслеживают птиц-преступниц

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Реклама

Украинским заключенным все чаще пытаются передать с воли наркотики и прочие запрещенные предметы с неба. Как рассказали сайту "Сегодня" тюремщики и эксперты-правоведы, за последнее время было зафиксировано несколько таких попыток. После этого было принято решение обязать тюремную охрану, которая следит за порядком с вышек, наблюдать и за воздушным пространством, чтобы пресекать попытки забросить на территории колоний наркотики с воздуха. Причем, происходили такие попытки как с помощью квадрокоптеров, так и с помощью специально обученных голубей. В том числе, и почтовых.

Как рассказала нам спикер Центрального межрегионального управления во вопросам исполнения наказаний и пробации Минюста Инна Попова, один из последних случаев произошел с использованием дрона.

"Рядом с забором Киевского следственного изолятора были задержаны двое подозрительных парней, которые с помощью квадрокоптера пытались доставить на территорию учреждения пакет с неизвестным содержимым. Была вызвана следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции в Киеве. Во время осмотра в пакете было выявлено 36 свертков с кристаллическим веществом белого цвета", – рассказала Попова.

Экс-глава Госпенитенциарной службы, а ныне адвокат Сергей Старенький говорит, что первые попытки перебросить запрещенные предметы и наркотики в колонии с помощью квадрокоптеров начались в 2014 году.

"В то время это было технической новинкой, диковинкой. Было несколько случаев, когда квадрокоптер залетал на территорию режимного объекта, приземлялся, а через некоторое время улетал, доставив груз", – рассказал нам Старенький.

До развития беспилотников в Украине друзья заключенных передавали последним наркотики с помощью голубей. Как рассказала нам экс-пресс-секретарь Кировоградского облуправления Госпенитенцианой службы Римма Молодоженова, в их области несколько лет тому назад с помощью голубя сообщник осужденного попытался передать пропитанный опием бинт. Ставка была сделана на то, что зэк прикормит птицу, та запомнит хлебное место и будет время от времени будет возвращаться на тюремное окно за едой.

Как мы выяснили, это был не первый такой случай в Украине. По словам Сергея Старенького, передача наркотиков с помощью голубей стартовала из-за того, что с окон тюрем в начале 2000-х были сняты так называемые "баяны" – внешние жалюзи.

"Такие происшествия были на территории Киевского следственного изолятора в начале 2000-х. После снятия жалюзи арестанты получили доступ к подоконникам и начали прикармливать голубей. Потом эти голуби были задействованы в переправке наркотиков. Пресекли такие попытки тогда, когда перевели узника в ту камеру, куда голубям не было доступа. За голубями ведь гоняться было бессмысленно", – рассказал нам Старенький.

По данным тюремщиков, за последние несколько лет было выявлено как минимум три случая, когда сообщники заключенных пытались доставить шприцы, наркотики и мобильные телефоны с помощью арбалетов. Такие случаи были зафиксированы в Каменской колонии №101 (Запорожская область).

Напомним, по данным правоохранителей, за последнее время было выявлено несколько случаев, когда к доставке наркотиков в тюрьмы были причастны их работники. Один из таких случаев произошел в августе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама