Тютюнові компанії готові судитися з Україною в арбітражі – ЗМІ

З осені минулого року йдуть судові розгляди тютюнових виробників з АМКУ через мільярдний штраф. Компанії готові подати позов до арбітражу, пишуть ЗМІ.

Міжнародні тютюнові компанії готові подати позов до арбітражу проти України на мільярди гривень, пише видання "Дело".

Компанії мають намір оскаржувати вже в міжнародних судах штраф Антимонопольного комітету на 6,5 млрд грн, якщо українські суди не задовольнять їхні позови.

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Але в такому випадку тютюнові компанії отримають підстави для звернення в Міжнародний інвестиційний арбітраж: у разі підтвердження незаконності рішення АМКУ це може стати наслідком компенсації витрат міжнародним тютюновим компаніям, стверджує видання.

"Такі дії з боку АМКУ можуть не тільки вплинути на роботу чотирьох міжнародних компаній, які входять до десятки найбільших платників податків України, але практично зупинити поставки легальної тютюнової продукції і створити умови для можливого безпрецедентного зростання нелегальної торгівлі", – йдеться у зверненні Асоціації Укртютюн на ім'я президента Володимира Зеленського.

У Мінекономіки попереджають, що можливі судові спори спричинять втрату надходжень до бюджету.

"Інвестиційні позови і великі втрати надходжень до бюджету – це те, чого ми можемо очікувати", – прокоментувала заступник міністра Світлана Панаїотіді.

Нагадаємо, АМКУ оштрафував чотирьох виробників сигарет і дистриб'ютора Тедіс Україна на 6,5 млрд грн у жовтні минулого року. З того часу тривають судові спори.

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