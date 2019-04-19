У боевиков на Донбассе изымают паспорта и военные билеты, чтобы не разбегались из частей
Три боевика подорвались на минных полях, пытаясь покинуть районы проведения полевых занятий
Командование российских оккупационных войск усилило требования к проведению мероприятий боевой подготовки в подразделениях соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Вместе с этим, в результате повышения напряженности занятий, возросло количество случаев самовольного оставления российскими военнослужащими полевых лагерей и полигонов, в т.ч. на непродолжительное время (менее суток).
Поэтому оккупационное командование принимает дополнительные меры по недопущению пребывания подчиненного личного состава вне расположения подразделений. У военнослужащих-оккупантов в принудительном порядке изымают все личные документы (паспорта, военные билеты, водительские удостоверения и т.д.), что позволяет их задерживать, как подозрительных лиц патрулями т.н. "правоохранительных органов" за пределами территорий расположения подразделений, вокруг которых устанавливаются дополнительные минные заграждения.
Также ГУР МОУ стало известно, что в течение недели три боевика получили осколочные ранения, подорвавшись на минных полях при попытке покинуть районы проведения полевых занятий.
Напомним, "Сегодня" неоднократно сообщали, что на Донбассе у боевиков отбирают паспорта РФ .
Также писалось, что из-за больших потерь личного состава, жесткой системы принуждения к участию в боевых действиях, а также регулярных поборов со стороны командного состава в рядах боевиков растет число случаев дезертирства с оружием.
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