У боевиков на Донбассе изымают паспорта и военные билеты, чтобы не разбегались из частей

Три боевика подорвались на минных полях, пытаясь покинуть районы проведения полевых занятий

Фото: Сегодня

Командование российских оккупационных войск усилило требования к проведению мероприятий боевой подготовки в подразделениях соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Вместе с этим, в результате повышения напряженности занятий, возросло количество случаев самовольного оставления российскими военнослужащими полевых лагерей и полигонов, в т.ч. на непродолжительное время (менее суток).

Поэтому оккупационное командование принимает дополнительные меры по недопущению пребывания подчиненного личного состава вне расположения подразделений. У военнослужащих-оккупантов в принудительном порядке изымают все личные документы (паспорта, военные билеты, водительские удостоверения и т.д.), что позволяет их задерживать, как подозрительных лиц патрулями т.н. "правоохранительных органов" за пределами территорий расположения подразделений, вокруг которых устанавливаются дополнительные минные заграждения.

Также ГУР МОУ стало известно, что в течение недели три боевика получили осколочные ранения, подорвавшись на минных полях при попытке покинуть районы проведения полевых занятий.

Напомним, "Сегодня" неоднократно сообщали, что на Донбассе у боевиков отбирают паспорта РФ .

Также писалось, что из-за больших потерь личного состава, жесткой системы принуждения к участию в боевых действиях, а также регулярных поборов со стороны командного состава в рядах боевиков растет число случаев дезертирства с оружием.

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