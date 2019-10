У Харкові працює школа "Ранок", яка вчить створювати майбутнє

Незважаючи на те, що Україна має віковічну традицію приватного шкільництва: Острозька, Львівська школи-братства; колегіум Галагана в м. Києві, Чернігівський, Переяславський, Харківський колегіуми; Рішельєвський ліцей — на сьогодні співвідношення приватних шкільних навчальних закладів до державних у нашій країні складає менше 1%. Порівняно з іншими країнами, де приватні школи складають від 6 до 10% (у Європі), понад 12% (в США), вітчизняний покажчик замалий. На думку експертів порталу "Слово та Діло", насамперед він корелюється з низькою платоспроможністю батьків. Третина з опитаних експертами батьків охоче відправили б свою дитину на навчання до приватного закладу, але матеріально не здатні реалізувати задумане. І майже половина опитаних вважають, що держава має формувати більш справедливі умови для збільшення кількості приватних шкіл в Україні.



Врешті, життя у 21-столітті, вимоги до молоді диктують свої правила, здобуття якісної, сучасної освіти набуває актуальності, а приватна шкільна освіта продовжує розвиватися. Із року в рік в країні відкриваються філії вже існуючих та нові навчальні заклади, які пропонують школярам інноваційні, цікаві, креативні, насичені, матеріально-технічно забезпечені та безпечні умови навчання.



Так, минулого року в Харкові запрацювала та одразу набрала шалених обертів приватна школа "Ранок". Усього за рік свого функціонування школа більш ніж удвічі збільшила кількість своїх учнів та здобула популярність серед батьків. Про школу "Ранок" та її діяльність для читачів "Сьогодні" розповідають засновник Віктор Круглов та директор Ганна Іванова.



Звідки виникла ідея щодо створення приватної школи "Ранок"?



Віктор Круглов: "Сучасний Світ швидко змінюється: автівки без водіїв, цифрові гроші, повітряні таксі, чатботи та дрони, інтернет речей, штучний інтелект, віртуальна реальність, спіральна динаміка, бірюзові команди — це не з фантастичного роману. Це наше сьогодення. Інформація поширюється миттєво. Сьогодні запросто можна написати приватного листа Міністру у Фейсбуці та навіть отримати відповідь. Дистанції зменшуються стрімко. За кілька годин можна дістатися будь-якої країни. Чи готові ми зараз використовувати всі можливості сучасності? Чим відрізняються сучасні школи від тих, що були у ХХ столітті? На мою думку, сучасна школа повинна давати дітям не тільки знання та інформацію — діти мають навчатися критично мислити, спілкуватися іноземними мовами, аналізувати інформацію, отримувати задоволення від спілкування, розвитку... Наша команда — це команда людей, які за 20 років професійної діяльності створили найбільше в Україні видавництво шкільної літератури "Ранок". Ми зібрали потужний колектив експертів, авторів шкільних підручників та вирішили поширити наші здобутки в аудиторії, яка будуватиме майбутнє України. У нас є напрацьований досвід викладання різних дисциплін, навичок, умінь комфортно влаштовуватися та розвиватися в сучасному світі. Ми передаємо цей скарб нашим дітям".





Пані Ганно, педагогічна освіта — це ваш свідомий вибір? Як вам працюється у школі "Ранок"?



Ганна Іванова: "Я маю дві вищі освіти: економічну та педагогічну. Педагогічну вирішила здобути, коли народила дитину. Адміністративна робота в банку не надавала мені можливості присвятити вільний час дитині. Тому я свідомо вступила на факультет англійської мови післядипломної освіти Харківського педагогічного університету, здобула кваліфікацію викладача. Пізніше я отримала сертифікат викладача англійської мови, який надає мені можливість викладати англійську дорослим та дітям. Підтвердила знання декількома міжнародними сертифікатами. Коли засновник школи "Ранок" Віктор Круглов запропонував мені очолити заклад, я дуже зраділа, адже врешті в мене з'явилася можливість об'єднати мій досвід адміністративної роботи із викладацьким. Сьогодні в школі я викладаю англійську, проводжу багато тренінгів для вчителів та готую їх до сертифікації. Від усіх наших педагогів я вимагаю знання англійської. Шкільне життя облаштовую не одна. У мене дуже гарна команда однодумців. Разом нам комфортно створювати атмосферу в школі.

Чим вирізняється школа "Ранок" з-поміж інших приватних шкіл України?

Від початку психологи школи "Ранок" допомагають малюкам освоїтися в новому колективі. Викладання ведеться за принципом ненасильницької педагогіки, наша методика враховує потреби кожної дитини і спрямована на розвиток індивідуального таланту. Психологи "Ранку" допомагають вчителям будувати діалог із батьками та учнями. У всіх класах навчається по 15 учнів, кожному з яких приділяється багато індивідуальної уваги. Довіряючи дорослим, діти не бояться звертатися за порадою до психологів школи, яка б ситуація в них не трапилась у школі чи вдома. У нашій школі дитина на першому місці. У нас немає покарань, немає штрафів. Хоча на дисципліні й поведінці дітей у школі теж достатньо зосереджуємося. Учні молодшої школи у нас не користуються мобільними телефонами. До 5 класу на телефони існує заборона. Батьки це правило знають і приводять дітей без цих ґаджетів. А ще ми акцентуємо увагу на розвитку дитини, навичках роботи в команді, спілкуванні з іншими людьми, розвиваємо в дітях критичне мислення. У старших класах у нас практикується STEM- освіта (редакція: S – science, T – technology, Е – engineering, М – mathematics). Сьогодні це популярний напрям, який охоплює природничі науки, технології, технічну творчість і математику. Тобто в навчальних програмах посилюється природничо-науковий компонент плюс інноваційні технології, які використовуються навіть у вивченні творчих і художніх дисциплін.



Чи школа "Ранок" має якісне технічне облаштування, сучасне обладнання?

Кожен клас нашого закладу обладнаний інтерактивною панеллю, за допомогою якої діти вивчають матеріал, виконують ігрові практичні завдання та тести. Для практичних занять і експериментів у нас є всі необхідні інструменти та матеріали. Сучасне обладнання в кабінетах фізики, хімії та біології дозволяє проводити цікаві уроки. На уроках робототехніки та інформатики діти із задоволенням збирають і програмують роботів, а також вивчають програмування на Python і С++". А ще наші діти беруть участь у Всеукраїнському турнірі FIRST LEGO League. Для цього у нас є спеціальний конструктор LEGO. Цього року ми придбали нові конструктори STEM та розпочали нові проекти зі STEM-освіти. Також ми зареєстрували школу як філію Дівчата STEM. Навчання для дівчат починається з 10 років. Для участі в програмі та отримання STEM-освіти ми запрошуємо дівчат із усього Харкова. Цього року разом із колегами ми створили щоденник-планер для наших учнів та прагнемо навчити їх тайм-менеджменту, створенню проектів, роботі в комаді та залученню вчителів до співпраці. Щоденник дуже корисний, має безліч порад для дітей щодо їх адаптації в соціумі.



STEM-освіта — популярний напрямок. Як він реалізовується в "Ранку"?



У нашій школі STEM-освіта не лише спрямовує увагу на природничо-науковий компонент навчання та інноваційні технології, але й активно розвиває творчу складову особистості й критичне мислення. Ми пов'язуємо декілька предметів, створюємо систему спільного викладання. Минулого року, наприклад, ми викладали географію разом з історією, історію з українською літературою. Цього року ми поєднали англійську та математику. Взагалі, діти дуже люблять підручники з математики від видавництва "Ранок", за якими навчаються згідно з вибором вчителів. А ще в школі професійно обладнані лабораторії для детей, де шляхом досліджень вивчається фізика та хімія. Акцент на лабораторіях — ідея засновника школи Віктора Круглова. Він фізик за освітою та на власному досвіді переконався в тому, що наука стає зрозумілішою в разі "спілкування з нею" експериментальним методом.



На скільки я зрозуміла, в школі "Ранок" англійській мові приділяється багато уваги. Яку методику викладання ви використовуєте?



У школі викладають сертифіковані вчителі за матеріалами Cambridge University Press, британського видавництва, яке існує вже більше 425 років та є лідером у сфері освіти. Ми плануємо розпочати прийом кембріджських іспитів на базі нашої школи, адже розпочали співпрацю із Кембриджським центром у Києві. Спеціалісти центру прийматимуть іспити у грудні. Можливість пройти іспити відкрита для всіх бажаючих. Звісно, наші учні у пріоритеті. Підготовкою до іспитів з ними ми вже займаємось. Завдання базуються на реалістичних кейсах, щоб підготовка до екзамену давала школярам мовні навички для реального життя. Перевірятимуться усі чотири мовні навички (редакція: читання, письмо, аудіювання, мовлення) разом зі знанням структури мови та особливостей її вживання (редакція: use of English). У результаті успішного проходження іспитів передбачається отримання Кембриджського сертифікату. Зазвичай його потреба виникає перед вступом до європейського університету або коледжу, для подальшого кар’єрного зростання або об’єктивної оцінки знання. Підкреслюю, що англійська — це перше, що must have. Мова допоможе розвиватися, читати сучасну спеціальну літературу та періодику. Це перше, що має бути в сучасній школі.



Які ще предмети у пріоритеті?



Ми збільшили навантаження на математику. Усі діти у старшій школі вивчають математику щодня та мають додаткові предмети: логіка та математика англійською. З 2021-го школярі складатимуть ЗНО з математики, слід готуватися заздалегідь. Ми поступово намагаємось створити для школи математичний профіль, профіль іноземної філології та природознавчих наук. А ще нам би хотілося об'єднати інформаційні технології з математикою.



Окрім інноваційний програм навчання, чим ще може хвалитися школа "Ранок"?



"Ранок" виділяється тим, що проводить різноманітні позакласні заходи: челленджі, сімейні ігри, майстер-класи. Учні беруть активну участь у різних турнірах і проектах міста. На базі школи регулярно відбуваються лекції, семінари й тренінги для батьків від відомих психологів і консультантів з дитячо-батьківських і сімейних стосунків на теми позитивного виховання, конструктивного спілкування з дитиною, формування її самооцінки, статевого виховання дітей. Наші вчителі та діти створюють власні традиції та приєднуються до всесвітніх, таких як буккросинг, "Читаємо вголос", "День дитячих винаходів". На території школи діє більше 20-ти секцій і гуртків для творчого, інтелектуального та фізичного розвитку дітей.





Відомо, що в школі "Ранок" існують дні відкритих дверей. Розкажіть, будь ласка, як це працює?



Програми дня відкритих дверей ми готуємо заздалегідь. Вони поділені на дві складові: для дорослих та для дітей окремо. Батькам ми, разом із засновником та педагогами школи, розповідаємо про облаштування закладу, принципи функціонування, місію, особливості викладання. Дітям ми пропонуємо функціональну програму. Вони подорожують по станціях-локаціях. Це може бути художня станція, де вони малюють, творча — де співають, станція робототехніки, де щось конструюють із викладачем. Це може бути станція для наймолодших, де вони спостерігають за дослідами. На англійській станції вони співають, грають та спілкуються англійською мовою. Для батьків у нас є кава-брейк, під час якої вони можуть поспілкуватися із педагогами та навіть відвідати уроки. Останній день відкритих дверей проходив 18 серпня. Наступний ми плануємо вже на весну.



Наскільки дорого навчатися в школі?



Ми проводили моніторинг ринку та розуміємо, що є не найдорожчими в Харкові. У нас немає прихованих платежів. З точки зору оснащення, технічного забезпечення, інноваційності та безпечності навчання у школі "Ранок" вартість навчання цілком виправдовується. Цього року ми ввели стипендію для учнів. Проект молодий та поки що не комерційний. Багато засобів вкладається в його розвиток. Цього року ми поділили молодшу та старшу школу на дві окремі будівлі. Обидві будівлі розташовані в центрі міста. Загалом у школі навчається 240 учнів, в одному класі — не більше 15 дітей. Про затребуваність може говорити сформованість 1-го класу на наступний рік та існування листів очікування для інших класів.



Можна детальніше про стипендію?



Стипендіальна програма – інновація від Віктора Круглова. Стипендію отримають школярі, які впродовж місяця вчитимуться виключно на відмінно за всіма предметами. Розмір стипендії — 500 гривень на місяць. Кращих визначатимуть на рейтинговій основі. Вважається, що стипендії — це студентські привілеї, і учням шкіл вони не потрібні. Це не так. Діти у школі заслуговують на стимул так само, як і студенти у вишах. Головне багатство нашої країни — це мізки. І щоб талановита молодь не загубилася та продовжувала розвивати свої таланти, з перспективою стати для нашої Батьківщини дійсно потрібними фахівцями, їх слід підтримати на початковому етапі.





Яким чином ви формуєте склад педагогів закладу?



Ми проводимо тестування та співбесіди для претендентів. Усі наші педагоги молоді, завзяті, креативні. Вони дуже добре ставляться до дітей, можуть підлаштовуватися. Вони люди, які постійно вчаться. Одна з наших цінностей — це те, що ми вчимо та вчимося. Наші вчителі відвідують багато тренінгів, семінарів, беруть участь в онлайн конференціях. Ми дуже серйозно ставимося до самостійного навчання. Серед педагогів є автори підручників, шкільні методисти, фахівці, які пишуть дисертації та мають вчені ступені. Середній вік педагогів "Ранку" – 35 років. На жаль, жінок більшість. Але ми прагнемо долучати чоловіків до викладання. Серед наших тьюторів є хлопці-студенти, яких просто обожнюють діти.



У школі проводиться анкетування для старшокласників, яке передбачає фідбек та пропозиції. Ви їх враховуєте?



Двічі на рік ми збираємо анкети від наших учнів. Анкетування проводять наші психологи. Особливу увагу діти приділяють додатковим заходам у школі, завдяки яким багато хто з них навіть не хоче повертатися додому. Минулого року за пропозицією учнів старших класів напередодні Різдва ми проводили Піжама-паті. Майже весь сценарій вечірки діти розробили самостійно: підібрали музику для диско, фільми для перегляду, вивчили різдвяні пісні англійською. Педагоги підготували квест. У якості сюрпризу від директора був попкорн для перегляду святкових кінострічок. Вечірка тривала до 9 вечора. Для малечі була підготовлена подорож країнами, кожен клас презентував окрему. Діти дуже люблять квести. Новий навчальний рік ми розпочинали з пошуку ключів від знань. Першачки бігали парком Горького, біля якого розташована молодша школа, та виконували завдання квесту. Для них це була дуже гарна асиміляція у життя школи "Ранок".



Ганна Багрякова

