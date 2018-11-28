У ВСУ на Донбассе новая тактика: пехота придумала новое применение для БМП (видео)

Сегодня, 05:17

Боевые машины пехоты собираются превратить в некие минометные установки

Скриншот
Скриншот

Украинские военные на Донбассе нашли новое применение боевым машинам пехоты (БМП-1), сделав из них самоходные орудия. Об этом рассказали бойцы с передовой, сообщает штаб Объединенных сил.

Идея заключается в том, чтобы использовать боевые машины пехоты как самоходное орудие. Калибр "бэхи", которая, с отводом тяжелого вооружения, стала основной огневой мощью, позволяет наносить достаточно серьезное поражение.

Отметим, что речь идет именно о БПМ-1, у которого основным вооружением является пушка калибра 73 мм.

"Вопрос применения БМП с закрытых огневых позиций назрел уже давно, однако привязаться к местности и сделать необходимые расчеты было достаточно сложно. Тогда за дело взялись артиллеристы, которые и придумали, как использовать калибр "бэхи", при этом не подставлять личный состав и технику под огонь противника. Планшеты, которыми артиллеристы пользуются уже давно, теперь будут помогать пехоте с расчетами. Сочетание маневренности, калибра пушки БМП с новейшими технологиями украинской армии вывело тактику ведения боевых действий в районе проведения ООС на качественно новый уровень. Так, наличие во роте восьми-девяти БМП-1, превращает пехотное подразделение в некую минометную батарею", – рассказали военные.

Как недавно сообщалось, ВСУ внедряют новую систему управления войсками. В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе украинские военные начали практическое внедрение интеграционной платформы "Дельта". Теперь военные смогут на новом уровне осуществлять процессы общевойскового планирования и управления.

А тем временем военные части массово переходят на питание по каталогам, получают теплый флис и улучшают экипировку. "Сегодня" собрала информацию о том, как армия готовится к зиме.
Донбасс, военные, пехота, ВСУ, бмп

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Источник:

"Сегодня"

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