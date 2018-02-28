Убийство Павла Шеремета: Порошенко рассказал о ходе следствия

Сегодня, 16:40

Президент Украины отметил, что готов делать все необходимое для прозрачности и эффективности процесса расследования резонансного убийства

Павел Шеремет. Фото: архив
Павел Шеремет. Фото: архив

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета не должно остаться закрытых для общественности частей. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на пресс-конференции "Вызовы-2018".

"Я не знаю, кто убил Павла Шеремета... Я буду бороться за то, чтобы у нас не осталось закрытых частей в расследовании убийств журналистов. Но я – не следователь, я могу только создать условия, чтобы расследование происходило максимально прозрачно и объективно", – рассказал Порошенко.

Президент Украины отметил, что готов делать все необходимое для прозрачности и эффективности процесса расследования резонансного убийства.

"Если у вас есть претензии к расследованию – я на вашей стороне... Я точно так же знал Павла Шеремета, но каждый должен делать свое дело", – добавил Порошенко.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился ШереметЖурналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

В сентябре 2017 года появилась информация, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета ради защиты жизни лиц, принимающих участие в соответствующем уголовном производстве.
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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