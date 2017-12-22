Убийство журналиста Веремия: суд освободил одного из фигурантов дела

Судья Олег Линник огласил приговор Крысину – 4 года лишения свободы с отсрочкой наказания сроком в два года

"Титушку" Юрия Крысина, который добивал битой раненного журналиста Вячеслава Веремия, Шевченковский райсуд Киева выпустил на свободу.

Судья Олег Линник огласил приговор Крысину – 4 года лишения свободы с отсрочкой наказания сроком в два года.

Это означает, что, если в течение двух лет Крысин не совершит уголовных преступлений, он будет освобожден от отбывания наказания в местах лишения свободы.

Крысин прибыл на суд не арестованным, поскольку в качестве меры пресечения было только личное обязательство. Еще в апреле по решению суда с него сняли электронный браслет.

После оглашения приговора он свободно покинул зал суда.

В приговоре судья проигнорировал тот факт, что Крысин имеет непогашенную судимость по статье Уголовного кодекса о незаконном хранении боеприпасов. Оглашая приговор, судья заявил, что Крысин не имеет судимостей.

Кроме того, судья не учел тот факт, что Крысин был судим в 2010 году за непредумышленное убийство.

Как позже объяснила журналистам прокурор отдела Генеральной прокуратуры Украины Людмила Гетьман, судимость за непредумышленное убийство, совершенное Крысиным, считается погашенной, поскольку он отбыл наказание за это преступление.

Гетьман заявила, что прокуратура обжалует данный приговор в Апелляционном суде Киева и будет настаивать на наказании в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

Также возмущение приговором суда выразила вдова Веремия.

Как сообщалось, Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Он ехал с работы на такси домой. На углу улиц Владимирская и Большая Житомирская в центре Киева журналист заметил вооруженных "титушек" в камуфляже и масках и попытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, стали его громить, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру удалось убежать, а Веремия "титушки" сильно избили, после чего выстрелили в спину.

Веремия доставили в реанимацию, но в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев.

Крысина обвиняли в нападении вместе с другими на Веремия. Уголовное производство было открыто по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса ("Хулиганские действия, совершенные группой лиц с применением огнестрельного или холодного оружия, или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений").