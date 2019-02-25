Угрожает ли что-то свободе слова в Украине

Журналисты "Сегодня" провели свое расследование и напомнили о профессиональных стандартах

Угрожает ли что-то свободе слова в Украине 2019-02-25T17:42:00+02:00 Украина Журналисты «Сегодня» провели свое расследование и напомнили о профессиональных стандартах

Материал одного из авторов программы "Схемы", совместного проекта ПервогоUA и Радио "Свобода" о том, что за съемочной группой ведут слежку и таким образом препятствуют профессиональной деятельности, вызвал немалый резонанс.

Эта ситуация зацепила "Сегодня" особенно, поскольку телеканал "Украина" и Радио "Свобода" уже длительное время плодотворно сотрудничают.

Коллеги с Радио "Свобода" поставляют нам эксклюзивные материалы из стран Европы и из Украины – снятые там, куда украинским журналистам попасть трудно – из Крыма, например. Только в прошлом году в эфире различных программ канала вышло 85 материалов авторства журналистов "Свободы".

Журналисты "Сегодня" провели свое расследование и прямо обратились к упомянутой в сюжете "Свободы" компании "Дельта.Донбасс", которая осуществляет охрану офисов SCM и частного жилья акционера компании, с вопросом: правда ли, что сотрудники охранной фирмы вели слежку за журналистами?

В Украине журналистская деятельность защищена законом. Право на свободный сбор и распространение информации законом гарантируется, а препятствование – наказывается.

Итак, мы направили официальный запрос и получили ответ охранной компании по поводу обвинений в слежке за журналистами. Нам продемонстрировали записи с обычных камер наблюдения, установленных на зданиях, охраняемых "Дельта. Донбасс".

Камеры зафиксировали машины и неизвестных людей, которые ведут наблюдение и скрытую съемку. За последние месяцы это происходило около двухсот раз. Более полутора сотен – возле офиса SCM, и почти полсотни – вблизи жилья акционера компании. Никаких признаков, что неизвестные люди являлись журналистами, не было. Систематическое появление неизвестных, ведущих наблюдение за частной территорией, нарушает нормы Гражданского кодекса Украины.

"Физическое лицо может быть снято на фото-, кино-, теле- или видеопленку только с его согласия. Согласие лица на съемку его на фото-, кино-, теле- или видеопленку допускается, если съемки проводятся открыто на улице, на собраниях, конференциях, митингах и других мероприятиях публичного характера", – гласит статья 307 "Защита интересов физического лица при проведении фото-, кино-, теле- и видеосъемок" Гражданского кодекса Украины.

"Обстоятельства личной жизни физического лица могут быть разглашены другими лицами лишь при условии, что они содержат признаки правонарушения, которое подтверждено решением суда, а также с его согласия", – статья 301 "Право на частную жизнь и ее тайну" Гражданского кодекса Украины.

Сотрудники охранной фирмы в ответ на запрос "Сегодня.Итоги" отметили, что действовали на основании действующего закона Украины об охранной деятельности:

"Компания "Дельта Донбасс" отвергает любые обвинения в ведении слежки. Действия охранников были открытыми и преследовали целью предупреждение возможной опасности жизни и здоровью со стороны неизвестных лиц, которые систематически ведут скрытое наблюдение. В действиях неизвестных усматривается вмешательства в личную жизнь частного лица и сбор информации незаконным способом. Мы с уважением относимся к журналистам, которые профессионально и открыто выполняют свои обязанности, и оказываем поддержку. Что касается шпионских мероприятий, которые, как теперь известно, организованы отдельными представителями СМИ – компания "Дельта Донбасс" готова предоставить всю необходимую информацию и материалы правоохранительным органам, чтобы полиция сделала выводы, кто именно нарушает действующее законодательство".

"Дельта.Донбас" предоставила программе "Сегодня.Итоги" видео с камер наблюдения. На что это больше похоже: работу журналистов, как говорят коллеги из программы "Схемы", или – любительский шпионаж с плохой маскировкой, как жалуются охранники, – судите сами.

Что же мы увидели? Собственно, препятствования журналистской работе мы не увидели. Зато, судя по датам на видео – скрытое наблюдение за офисом SCM и домом ее акционера велось почти каждый день. А в итоге – ситуация, в которой следившие нервничают из-за того, что якобы следят за ними. Так почему бы просто не соблюсти требования закона и профессиональные стандарты и показать, что ты – именно журналист?

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