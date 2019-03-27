Украина должна быть влиятельным игроком на международной арене, но пока ее только используют

Попытка найти украинский след во влиянии на выборы в США после доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который не нашел доказательств сотрудничества Доналдьда Трампа с Россией, не выдерживает никакой критики

Украина должна быть влиятельным игроком на международной арене, но пока ее только используют //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b92/91a/5c9b9291af429.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b92/91a/5c9b9291af429.jpg 2019-03-27T17:14:00+02:00 Украина Попытка найти украинский след во влиянии на выборы в США после доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который не нашел доказательств сотрудничества Доналдьда Трампа с Россией, не выдерживает никакой критики

Такое мнение в эфире телеканала News One высказал лидер "Громадской силы" Загид Краснов, отвечая на вопрос, не аукнется ли Украине поддержка политической элиты страны Хиллари Клинтон на выборах президента США.

"Разговоры о том, что Украина якобы вмешивалась в выборы в США – слишком громкое заявление. Нам это не под силу. В геополитической игре есть страны-игроки, а есть страны, которые эти игроки используют. Мы относимся к последним. К сожалению, наша страна просто была разменной монетой, которую демократы использовали против Трампа, – отметил Загид Краснов. – Да, мне бы очень хотелось бы, чтобы Украина была таким игроком на международной арене, которая могла бы влиять на общемировые процессы и зарабатывала бы себе дивиденды, искала бы свои интересы в других странах. Но мы пока являемся теми, кто ходит и просит у этих же стран помощи".

Вместе с тем, по мнению Загида Краснова, США в равной степени с Россией заинтересованы в победе на президентских выборах в Украине лояльного себе кандидата.

"Не может быть такой стране с имперскими амбициями, как США, быть все равно, кто станет в Украине президентом. Точно так же, как это небезразлично России. Каждой из этих стран хотелось бы видеть президентом понятного им человека, того, на кого они имели бы определенное влияние", – подчеркнул лидер "Громадской силы".

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