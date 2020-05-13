Украина хочет частично ограничить безвиз с Беларусью

В правительстве объяснили, с чем связно такое решение

Кабинет министров на своем заседании сегодня рассмотрит проект постановления о частичной остановке действия Соглашения между Украиной и Беларусью о безвизовых поездках граждан. Об этом говорится в повестке дня заседания.

Так, согласно соглашению от 2009 года украинцы имели право ездить в Беларусь по внутренним паспортам гражданина Украины. Теперь же хотят отменить въезд в Беларусь с обычным паспортом с 1 сентября, а вот въехать оттуда на территорию Украины можно будет с обычным паспортом.

В правительстве считают, что у обычного паспорта низкий уровень защиты и выросло количество подделки документа. Фальшивый паспорт могут использовать для выезда в Беларусь для совершения преступных действий (или уже действующие преступники). Также отсутствие в паспорте украинцев информации на английском языке делает невозможным считывание данных для проверки по базам Интерпола. При этом загранпаспорт ускорит пропуск на границе.

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Напомним, в 2016 году у украинцев возникли проблемы с белорусскими пограничниками – Беларусь отказывалась пускать украинцев по новым паспортам. Там, отмечали, что ID-карты не предусмотрены как документ для пропуска через белорусскую госграницу.

Сайт "Сегодня" разбирался, почему Беларусь не пускала украинцев с биометрическими паспортами. Стоит отметить, что в отличие от "старой книжечки", ID-паспорт с обеих сторон защищен тройной степенью защиты.

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