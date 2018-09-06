Украина и Турция будут совместно патрулировать Черное море – Аваков

Сегодня, 18:49

Сейчас ведутся наработки по формату совместных действий Береговой охраны Турции и украинских пограничников

Ахмет Кендир и Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua
Ахмет Кендир и Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

Украина и Турция договорились о совместном патрулировании акватории Черного моря. Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил после встречи с командующим Береговой охраны Турции Ахмет Кендир

"С командующим Береговой охраны Турции Кендиром проводим серьезные консультации и работу по совместным действиям с нашими пограничниками – механизмы мониторинга и оперативного реагирования, совместные группы, обмен информацией. Это значительно усилит наше присутствие в Черном море", - сказал Аваков.

Он подчеркнул, что сейчас ведутся наработки по формату совместных действий Береговой охраны Турции и украинских пограничников.

"Мы обсуждаем механизмы мониторинга пространства и совместное принятие решений по тем или иным ситуациям", - подчеркнул министр.

Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал отметил, что пограничные ведомства двух стран намерены совместно работать над современными вызовами.

Ранее Кабинет министров Украины разрешил Министерству обороны провести 100%-ю предоплату сопутствующих расходов, связанных с готовящейся на 2019 год поставкой в Украину в рамках военной помощи США двух патрульных катеров класса Island.

В настоящее время Минобороны проводит завершающий этап подготовки к заключению межведомственного договора UP-P-SAA в рамках межправительственного соглашения с США на получение двух патрульных катеров класса Island.

Согласно договоренностям, американские патрульные катера передаются ВМСУ на безоплатной основе, украинская сторона обеспечит 100%-ю предоплату общей стоимости сопутствующих услуг в размере 10,1 млн долл. на срок до 18 месяцев.

Ранее сообщались, что ВМС ВС Украины получили новые бронированные артиллерийские катера "Лубны", "Вышгород", "Кременчуг" и "Никополь".
Турция, Черное море, Аваков, Украина

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Источник:

"Сегодня"

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