Украина изменила правила регистрации абонентов связи: появились подробности

Сегодня, 11:47

Решение направлено на упрощение процедуры регистрации

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Украине изменили правила регистрации абонентов телекоммуникационных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии по государственному регулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Как пояснили в пресс-службе, действующая нормативно-правовая база в сфере телекоммуникаций не соответствует стремительному развитию технологий в части определения путей осуществления регистрации абонентов дистанционно, с использованием средств удаленного доступа.

"Указанное решение направлено на упрощение процедуры регистрации абонентов, получающих телекоммуникационные услуги без заключения договора в письменной форме, и приведение ее в соответствие в части создания условий для дистанционной регистрации абонентов, предоставляет возможность выбора абонентом формы подачи заявления о регистрации – электронной или бумажной. Внедрены новейшие достижения с электронной идентификации личности – электронной цифровой подписи, BankID и других средств электронной идентификации личности, имеющихся у оператора, провайдера телекоммуникаций, во время представления абонентом заявления о регистрации в электронной форме. Указанное позволит абоненту пройти регистрацию с использованием альтернативных средств электронной идентификации личности", – пояснили в НКРСИ.

Как сообщалось, "Укртелеком" проводит интернет в села и переходит на новое оборудование.

Как известно, на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей с 11 января отсутствует мобильная связь украинского телеком-оператора. У многих возникли проблемы не только с мобильной связью с родными, но и с интернет-банкингом. Из-за отсутствия связи невозможно обналичить деньги с банковских карт, пополнить счета или сделать денежный перевод.

Также мы писали о том, что, по одной из версий, перебои связи организовали сами боевики, чтобы взять под "внешний контроль" расположенные на их территории мощности оператора.
Украина, правила, связь

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"Сегодня"

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