Украина может арестовать сотни судов из-за Крыма
На данный момент под охраной в портах Украины находятся 15 иностранных судов, которые заходили на временно оккупированную территорию
В Госпогранслужбе Украины сообщили о количестве задержанных судов, незаконно входивших в порты оккупированного Крыма. Всего в поле зрения украинских пограничников – более 800 судов, которые являются нарушителями украинского законодательства.
Государственная пограничная служба Украины отслеживает судна, которые незаконно входили в порты оккупированного Крыма, сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.
Многие из этих судов находятся в портах оккупированного Крыма и обслуживают порты, в том числе и аннексированные судна.
В 2018 году под охраной в портах Украины находились 15 иностранных судов, которые нарушили законодательство Украины по заходу на временно оккупированную территорию. Их задержали, когда эти суда попали либо в украинские порты, либо в зону действия украинского законодательства. По всем продолжаются судебные процессы.
Также Госпогранслужба передает информацию по таким судам в компетентные органы, в том числе МИД, для реакции на такие нарушения на международном уровне.
Напомним, одним из таких судов является рыболовецкое судно "Норд", которое в марте прошлого года было задержано в части украинских вод Азовского моря.
Как мы уже писали, членам экипажа судна разрешили вернуться в Крым по украинским паспортам.
Вы сейчас просматриваете новость " Украина может арестовать сотни судов из-за Крыма". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Адвокаты внесли залог за капитана крымского судна "Норд"
Капитан пока еще находится в следственном изоляторе временного содержания
Россия обвинила Украину в морском пиратстве
Представитель российских оккупационных властей в Крыму заявил об "откровенной провокации" со стороны Украины, комментируя арест рыболовецкого судна "Норд"
Команде "Норда" пытаются передать украинские паспорта для пересечения границы
Никаких договоренностей о пропуске членов экипажа в Крым без надлежащих документов не было
Двое членов экипажа скандального "Норда" вернулись в Крым
Остальные семь членов экипажа, по словам адвоката, находятся в Украине
Морякам "Норда" грозит штраф за попытку бегства из Украины
Дипломаты России попытались вывезти экипаж "Норда" из Украины