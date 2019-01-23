Украина может арестовать сотни судов из-за Крыма

На данный момент под охраной в портах Украины находятся 15 иностранных судов, которые заходили на временно оккупированную территорию

Фото: Pixabay

Украина может арестовать сотни судов из-за Крыма //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/84c/fd0/5c484cfd08665.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/84c/fd0/5c484cfd08665.jpg 2019-01-23T13:19:00+02:00 Украина На данный момент под охраной в портах Украины находятся 15 иностранных судов, которые заходили на временно оккупированную территорию

В Госпогранслужбе Украины сообщили о количестве задержанных судов, незаконно входивших в порты оккупированного Крыма. Всего в поле зрения украинских пограничников – более 800 судов, которые являются нарушителями украинского законодательства.

Государственная пограничная служба Украины отслеживает судна, которые незаконно входили в порты оккупированного Крыма, сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

Многие из этих судов находятся в портах оккупированного Крыма и обслуживают порты, в том числе и аннексированные судна.

В 2018 году под охраной в портах Украины находились 15 иностранных судов, которые нарушили законодательство Украины по заходу на временно оккупированную территорию. Их задержали, когда эти суда попали либо в украинские порты, либо в зону действия украинского законодательства. По всем продолжаются судебные процессы.

Также Госпогранслужба передает информацию по таким судам в компетентные органы, в том числе МИД, для реакции на такие нарушения на международном уровне.

Напомним, одним из таких судов является рыболовецкое судно "Норд", которое в марте прошлого года было задержано в части украинских вод Азовского моря.

Как мы уже писали, членам экипажа судна разрешили вернуться в Крым по украинским паспортам.

Вы сейчас просматриваете новость " Украина может арестовать сотни судов из-за Крыма". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...