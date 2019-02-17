Украина на IDEX-2019 показала проект мощнейшей системы залпового огня "Ольха"

На расстоянии в 120 км ракеты попадают в цель с отклонением всего 30 метров

Фото: mil.in.ua.

Украина на IDEX-2019 показала проект мощнейшей системы залпового огня "Ольха" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/962/103/5c69621037741.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/962/103/5c69621037741.jpg 2019-02-17T15:33:00+02:00 Украина На расстоянии в 120 км ракеты попадают в цель с отклонением всего 30 метров

На международной выставке оборонной и военной промышленности IDEX-2019 в ОАЭ компания "Спецтехноэкспорт", входящая в состав косконцерна "Укроборонпром", впервые представила модель высокоточной системы залпового огня "Ольха".

Разработкой боевых частей комплекса занималось украинское КБ "Луч", сообщает Украинский военный портал.

Новая украинская высокоточная система залпового огня "Ольха" ("Вільха") с ракетами калибра 300 мм считается одной из самых мощных в мире в своем классе. Система предназначена для поражения целей любых типов на дальних подступах. Система способна запускать 12 ракет всего за 45 секунд на расстояние до 120 км. На таком расстоянии ракеты попадают в цель с максимальным отклонением всего 30 метров. При этом масса одной 300 мм ракеты "Ольха" – 800 кг, говорится в сообщении.

Фото: mil.in.ua

Система базируется на мобильном шасси КрАЗ-7634. К "Ольхе" уже длительное время проявляют интерес ряд стран Ближнего Востока. Проведение успешных огневых испытаний ракет в течение 2018 года создало предпосылки для достижения конкретных договоренностей с потенциальными иностранными заказчиками.

Напомним, что "Ольха" идет в серийное производство , директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал о новом украинском вооружении.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что украинский военный "робот" понравился премьеру ОАЭ . Премьер-министр и вице-президент Эмиратов Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум посетил стенд "Укроборонпрома" – самое большее внимание шейх уделил новейшему украинскому беспилотнику "Фантом" и выразил свою заинтересованность продуктом.

IDEX – одна из самых представительных международных выставок вооружений и безопасности технологий. Выставка проводится под патронатом Президента ОАЭ и Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил ОАЭ Шейха Халифа бин Заида Аль Нахайяна при полной поддержке Вооруженных Сил ОАЭ.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина на IDEX-2019 показала проект мощнейшей системы залпового огня "Ольха"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.