Украина оказалась на последнем месте в Европе по продолжительности жизни

Дольше всего живут швейцарцы, а женщины традиционно переживают мужчин в среднем на 10 лет

Евростат опубликовал новое исследование о продолжительности жизни, и по его данным украинцы живут меньше всего среди европейцев – 72 года.

Женщины, традиционно, переживают мужчин на десять лет. Дольше всего в Европе живут швейцарцы: в среднем – до 84 лет. В тройке долгожителей также испанцы и итальянцы: средний возраст жителей этих стран – 83 с половиной года.

Напомним, ранее мы писали об украинском долгожителе Михаиле Лукьяновиче Бурчине, которому исполнилось 113 лет. Он живет в небольшом селе Вивня Стрыйского района Львовской области. Мужчина никогда в жизни не пил спиртного, а сейчас предпочитает принимать в пищу различные каши.

Стоит добавить, что, по мировым данным, средняя продолжительность жизни мужчин составляет 68 лет, а женщин – 72 года. И до ста лет доживает лишь малая доля процента от общей численности людей на планете. Сайт "Сегодня" писал о долгожителях, проживших больше 110 лет, а также о секретах их крепкого здоровья.