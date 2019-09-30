За время работы программы «Ринат Ахметов – детям. Сиротству – нет!» свои новые семьи нашли 9423 ребенка

/ Фото: fdu.org.ua

Сегодня, 30 сентября, Украина отмечает День усыновления. Это национальный праздник усыновителей, опекунов, приемных родителей, родителей-воспитателей, они как родных воспитывают детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Это праздник семейного уюта и детской надежды.

Фонд Рината Ахметова искренне благодарит людей, чей ежедневный труд позволяет детям находить свои любящие семьи.

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"Выражаем благодарность нашим партнерам – Министерству социальной политики Украины, Службам по делам детей областных государственных администраций и Службе по делам детей Киевской городской государственной администрации. Пусть те, кто уже стал папой или мамой, найдя своего рожденного сердцем ребенка, будут счастливы в своем отцовстве и материнстве. Ваши дети будут расти здоровыми, счастливыми и наполнят вашу жизнь смыслом, радостью, любовью. А тем, кто только планирует стать усыновителями, опекунами, приемными родителями, родителями-воспитателями, желаем веры в осуществление мечты, терпения и сил. Помните, что "дорогу осилит идущий", – говорится в сообщении Фонда.

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За время работы программы "Ринат Ахметов – детям. Сиротству – нет!" свои новые семьи нашли 9423 ребенка. Команда программы и в дальнейшем будет работать для того, чтобы как можно больше мальчиков и девочек познакомились с будущими родителями.

"Пусть каждый ребенок будет счастлив в любящей семье!" – подытожили в Фонде.

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