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Украина перешла на летнее время

Сегодня, 04:24

Порядок исчисления времени на территории Украины определен постановлением Кабинета министров

Фото: Reuters/Christian Hartmann
Фото: Reuters/Christian Hartmann.
Украина перешла на летнее время //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/017/33d/5ca01733df008.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/017/33d/5ca01733df008.jpg Украина Порядок исчисления времени на территории Украины определен постановлением Кабинета министров

Украина в ночь на воскресенье, 31 марта, перешла на летнее время.

В 3 часа утра стрелки часов были переведены на час вперед. 

Как известно, порядок исчисления времени на территории Украины определен постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад.

В частности, главной целью перевода часов на летнее время считается экономия энергетических и топливных запасов страны за счет более рационального использования дневного света для бодрствования, труда и времяпровождения. Во многих странах летнее время так и называется – "daylight saving time" (DST) – т.е. время, сберегающее дневной свет.

Авторство идеи экономии свечей и активном использовании солнечного света по утрам перевода часов принадлежит американскому изобретателю, политику и дипломату Бенджамину Франклину, который еще в 1784 году опубликовал об этом свое предложение.

Ранее мы писали о том, как легко адаптироваться к переводу времени.

А также рассказывали о том, зачем придумали перевод часов в Украине и мире.

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Тег часы, время, летнее время, перевод часов, стрелки

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