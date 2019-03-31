Украина перешла на летнее время
Порядок исчисления времени на территории Украины определен постановлением Кабинета министров
Украина в ночь на воскресенье, 31 марта, перешла на летнее время.
В 3 часа утра стрелки часов были переведены на час вперед.
Как известно, порядок исчисления времени на территории Украины определен постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад.
В частности, главной целью перевода часов на летнее время считается экономия энергетических и топливных запасов страны за счет более рационального использования дневного света для бодрствования, труда и времяпровождения. Во многих странах летнее время так и называется – "daylight saving time" (DST) – т.е. время, сберегающее дневной свет.
Авторство идеи экономии свечей и активном использовании солнечного света по утрам перевода часов принадлежит американскому изобретателю, политику и дипломату Бенджамину Франклину, который еще в 1784 году опубликовал об этом свое предложение.
Ранее мы писали о том, как легко адаптироваться к переводу времени.
А также рассказывали о том, зачем придумали перевод часов в Украине и мире.
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