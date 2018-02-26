Украина покажет в Эмиратах беспилотники-камикадзе

На проходящей в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) Международной специализированной выставке-конференции беспилотных систем и технологий UMEX-2018 украинское госпредприятие "Спецтехноэкспорт" представит перспективные отечественные беспилотные летательные аппараты.

Как сообщила пресс-служба компании будут представлены системы воздушной разведки тактического радиуса действия, средства противодействия БПЛА и беспилотник-камикадзе с боевой частью.

Все беспилотники были испытаны в условиях войны на Донбассе и показали высокую устойчивость к системам радиоэлектронной борьбы противника и высокие аэродинамические свойства.

В этом году международной аудитории впервые представлены сразу две украинские разработки в области БПЛА – тактический беспилотник PD-1AF с вертикальным взлетом от компании "Укрспецсистемс" и БПЛА-камикадзе RAM от компании "Оборонительные электронные технологии".

Кроме того, в украинском павильоне демонстрируются обновленные беспилотники Spectator от ОАО "Меридиан, Observer-С от компании "Def-C", квадрокоптер PC-1 и системы гидростабилизации от компании "Укрспецсистемс", а также система противодействия вражеским БПЛА "Буковель мини" от компании "Проксимус".

По словам главы "Спецтехноэкспорта" Павла Барбула, по многим показателям украинские системы превосходят западные аналоги и имеют лучшее соотношение "цена-качество.

Напомним, полторы недели назад американский беспилотник провел очередную разведку у линии разграничения на Донбассе.

Также напомним, что две недели назад беспилотник США провел разведку на Донбассе и в Крыму.