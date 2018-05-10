ФОТОФАКТ. Украина получила свой логотип

Сегодня, 18:04

Логотип бренда разработан таким образом, чтобы его было легко использовать не только для презентаций и информационных продуктов, но даже как наклейки на любые вещи

Заседание Кабмина. Фото: mip.gov.ua
Заседание Кабмина. Фото: mip.gov.ua

Кабинет министров Украины одобрил разработанный совместно с экспертной средой бренд "Ukraine NOW UA" ("Украина СЕЙЧАС"), который станет основой презентации Украины в мире. Соответствующее решение представил премьер Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

"Команда правительства, Мининформполитики, эксперты работали над созданием бренда "Украина сейчас". Работа завершена. Это будет бренд Украины в мире", – сказал премьер.

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Предполагается, что на основе бренда будет разработан модульный бренд-бук, который станет своего рода единым голосом Украины по всему миру.

Логотип бренда разработан таким образом, чтобы его было легко использовать не только для презентаций и информационных продуктов, но даже в качестве наклейки на любые вещи – от туристических сумок до автобусов и самолетов.

"Мы сделали хороший шаг, чтобы начать брендировать нашу страну, – отметил глава правительства. - Хочу поблагодарить всех за работу. С сегодняшнего дня в Украине появился свой бренд".

По оценкам консалтинговой компании Brand Finance, в 2017 году стоимость бренда "Украина" составила 68 млрд долларов. Об этом сообщила Ольга Хоменко, экономический эксперт Украинского института будущего. Такая же цифра была в 2011 году.

Напомним, что в 2016-м бренд "Украина" стоил 56 млрд долларов.
Украина, логотип, бренд, Гройсман

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"Сегодня"

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