"Украина с Тиграном Мартиросяном": гости – Юлия Тимошенко и Владимир Гройсман

Гостями программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" 30 апреля будут народный депутат, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и премьер-министр Украины (2016-2019 гг) Владимир Гройсман.
Темы эфира:
земельная реформа: перспективы и последствия для Украины;
протесты предпринимателей: надо ли разрешить малому бизнесу работать в условиях карантина?
результаты внеочередного заседания Верховной Рады.
Смотрите сегодня в 18:00 на телеканале "Украина 24".
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