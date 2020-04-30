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"Украина с Тиграном Мартиросяном": гости – Юлия Тимошенко и Владимир Гройсман

30 апреля, 12:41

Александр Мещерский

Темы программы - земельная реформа и протесты предпринимателей

Гостями программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" 30 апреля будут народный депутат, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и премьер-министр Украины (2016-2019 гг) Владимир Гройсман.

Темы эфира:

  • земельная реформа: перспективы и последствия для Украины;

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  • результаты внеочередного заседания Верховной Рады.

Смотрите сегодня в 18:00 на телеканале "Украина 24".

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Юлия Тимошенко Владимир Гройсман Украина 24 Украина с Тиграном Мартиросяном

Источник: Сегодня

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