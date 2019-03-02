"Украина следует европейскому курсу развития при поддержке трансатлантических партнеров", – Пантелеймон Бумбурас
1 марта в Одессе открылась масштабная Международная конференция "Одесские дебаты: Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров"
Форум состоялся при поддержке Министерства иностранных дел Украины и Немецкого Фонда Маршалла (США).
Генеральным спонсором выступила Благотворительная организация Фонд Бумбураса и строительная компания Гефест.
По словам мецената Пантелеймона Бумбураса, идея совместного проведения Форума зародилась в прошлом году, во время визита Министра иностранных дел Украины Павла Климкина на открытие Греческого парка в Одессе 2 сентября.
Бумбурас считает, что международные деятели такого уровня могут помочь миру и развитию Украины и, в частности, Черноморского региона.
Украина больше не является страной, которой была 5 лет назад. Она все больше приближается к своему курсу в отношении Европы и ее трансатлантических партнеров. Наши достижения заслуживают высокой оценки, и мы продвигаемся вперед благодаря всеобщей поддержке, – отметил Пантелеймон Бумбурас.
В конференции приняли участие высокопоставленные дипломаты из разных стран. Среди топ-спикеров – Министр иностранных дел Павел Климкин, заместитель помощника госсекретаря США Джорд Кент, руководитель группы поддержки Украины в Европейской комиссии Питер Вагнер, заместитель Министра иностранных дел Грузии Вахтанг Махароблишвили.
Мы неслучайно решили провести эту грандиозную встречу в Одессе.
Этот город всегда был домом для людей разных национальностей, культур и религий. И они всегда находили общий язык", – подытожил меценат.
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