Украина создает новый ракетный комплекс: в космическом агентстве раскрыли детали

В ракетно-космической отрасли Украины планируют начало проведения летных испытаний нового оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Гром" разработки ГП "КБ "Южное" им.Янгеля" (Днепр) в интересах ВСУ на конец 2019 года, сообщил глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Павел Дегтяренко.

"Работы ведутся и над ракетой, и над всем комплексом. Они ведутся, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы: возникают и технологические сложности, и финансовые сложности, и у исполнителей и у заказчиков. Тем не менее, мы рассчитываем, что к концу следующего года уже удастся продемонстрировать (заказчику-Ред.) этот комплекс в действии", – рассказал Дегтяренко.

Он акцентировал, что создание нового ракетного комплекса ведется Украиной с соблюдением всех без исключения международных ограничений и режимов в части дальности действия этого ракетного вооружения.

"Когда т.н. диванные эксперты начинают говорить, что он (ОТРК- Ред.) может выходить за эти параметры (дальности – Ред.), то это не более чем досужие домыслы непосвященных людей", – сказал Дегтяренко.

"Это примерно тоже, когда говорят, например, что Dreamliner Boeing-737 может летать на 15 тыс. км. Да, может, но при этом он должен высадить половину пассажиров: в технике все очень сильно взаимосвязано", – отметил он.

Сроки поставок нового ОТРК "Гром" в ВСУ зависят, в том числе, от темпов продвижения проекта ВТС по созданию экспортной версии ОТРК в интересах инопартнера, подтвердил глава ГКАУ.

Оценивая по просьбе агентства ход продвижения программы ВТС с инопартнером, П.Дегтяренко отметил: "Нам грех жаловаться, инопартнер выполняет свои обязательства всегда в срок. Другое дело, что убедить его дать такие обязательства не всегда просто".

"Они очень хорошие переговорщики, мы очень ответственные исполнители… Это сотрудничество очень полезное для нас и положительное со всех сторон", – подчеркнул он.

"Гром" – оперативно-тактический ракетный комплекс для поражения объектов, расположенных в оперативно-тактической глубине противника на расстоянии до 280 км от точки старта, а именно: огневых средств противника (батареи зенитно-ракетных комплексов, ракетные комплексы); самолетов и вертолетов на стоянках аэродромов; объектов противовоздушной и противоракетной обороны; командных пунктов и узлов связи.

Ранее сообщалось, что Украина разработала новое мощное ракетное вооружение. Ракеты калибром 57 мм предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов.

Также сообщается, что в 2018 году армия получит новые образцы оружия, среди которых новейшие противотанковые комплексы, броневики, а также модернизируют авиацию.