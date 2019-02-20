Украина запретила ввоз почти 20 книг из РФ

Отказ на ввоз получили несколько книг московского издательства "Альпина Паблишер"

Фото: архив.

Украина запретила ввоз почти 20 книг из РФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c8a/359/5c6c8a3594eee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c8a/359/5c6c8a3594eee.jpg 2019-02-20T01:05:00+02:00 Украина Отказ на ввоз получили несколько книг московского издательства "Альпина Паблишер"

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) отказал в выдаче разрешений на ввоз в страну из Российской Федерации еще 19 книг, которые содержат признаки пропаганды государства-агрессора.

Как сообщается на сайте Госкомтелерадио во вторник, отказ на ввоз получили несколько книг московского издательства "Альпина Паблишер". Так, в Украине не будет распространяться книга бизнес-консультанта Сергея Бехтерева "Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом", построенная на примерах работы властных структур РФ. Не получила разрешение книга Игоря Намаконова "Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач", в которой повторяются слова "Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди".

Книга журналистки московских глянцевых изданий Нино Билиходзе "Грузинская кухня: любовь на вкус" ("Эксмо") также не сможет быть ввезена в Украину – в издании использованы комментарии известных россиян, имена которых внесены Министерством культуры Украины в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Не будет распространяться и книга Натальи Малиновской "Записки практикующий ведьмы" ("АСТ"), предисловие к которой рекламирует российские телеканалы, задействованные в гибридной войне против Украины.

Кроме того, нет разрешения на ввоз в Украину нескольким детским книгам и книгам авторов советской эпохи, в оформлении которых используется коммунистическая символика и символика государства-агрессора.

В украинских книжных магазинах не появится и книга российского автора Мартина Догерти "Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина" ("Эксмо"), в которой фальсифицируются исторические факты, а культурные памятники эпохи Киевской Руси названы русскими.

Ранее Госкомитет телевидения и радиовещания Украины отказал в выдаче разрешений на ввоз с территории России 26 книг, в которых присутствуют признаки вражеской пропаганды.

Напомним, 8 декабря 2016 года Верховная Рада ввела разрешительную процедуру для ввоза в Украину книг, напечатанных в Российской Федерации, а также ввозимых с территории России и временно оккупированных территорий Украины.

А между тем, украинцы все меньше читают. Если еще пять лет назад 49% наших граждан проводили свой досуг с книгой, то за последний год читали всего 43% украинцев. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Research&Branding Group среди 1802 украинцев во всех регионах, кроме неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма. "Сегодня" выяснила причины снижения потребности украинцев в чтении.

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