"Украина завтра" — новое социально-политическое ток-шоу телеканала "Украина 24"

5 июня телеканал "Украина 24" представляет масштабное социально-политическое ток-шоу "Украина завтра", в котором ведущие канала делают обзор актуальных событий недели и подробно обсуждают новости, которые будут влиять на украинцев уже завтра. Ведь "Украина 24" всегда там, где происходит самое важное. Программа будет выходить по пятницам в 21:00.

"В мире ежедневно происходят события, которые кардинально меняют условия нашей жизни. Чтобы вместе разобраться в сегодняшней непростой ситуации и уметь различать настоящие новости от дезинформации, "Украина 24" запускает остросоциальную программу — "Украина завтра". Ведущие телеканала подробно будут разбирать, что происходит в Украине на самом деле, и будут моделировать, как конкретная ситуация повлияет на каждого из нас в будущем. Это не только профессиональный обзор событий, но и прогноз для страны", — рассказывает главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак.

"Украина завтра" — социально-политическое ток-шоу, в котором телеканал "Украина 24" не только подводит итоги недели, но и делает прогноз, анализируя топ-новости и основные темы, отслеживает развитие наиболее резонансных событий. Каждый вопрос рассматривается с позиций различных мнений, чтобы зритель мог составить собственную картину всего, что произошло за неделю.

Каждую пятницу ведущие будут приглашать в студию первых лиц государства и тех людей, чьи решения влияют на жизнь каждого украинца, и чье мнение имеет большой авторитет в обществе. Ведущие телеканала "Украина 24" будут вести программу включениями из трех разных студий. Уже в первом эфире зрители увидят Алену Цинтилу и Алексея Бурлакова, Марию Скибу и Андрея Булгарова. Также к обсуждению присоединятся Олег Билецкий вместе с Виолеттой Логуновой.

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Социально-политическая программа будет иметь несколько специальных разделов и форматов: дискуссию в студии, эксклюзивные интервью, прямые трансляции с места событий, ответы на вопросы зрителей. Динамично, остро, объективно — только так будет происходить диалог в программе "Украина завтра".

Не пропустите премьеру социально-политического ток-шоу "Украина завтра" уже сегодня в 21:00 на информационном телеканале "Украина 24"!

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