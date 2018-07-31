Украинцам при въезде в Канаду придется сдавать биометрику: визы стали дороже

Сегодня, 11:45

Новые правила постепенно распространят на граждан всего мира

Украинцам при въезде в Канаду придется сдавать биометрику: визы стали дороже
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

С сегодняшнего дня, 31 июля, Канада начала собирать биометрические данные со всех просителей виз с украинским гражданством. Об сообщила пресс-служба Министерства иммиграции Канады.

Отпечатки пальцев и электронная фотография теперь понадобятся украинцам, желающим получить туристическую визу, разрешение на работу, учебу и постоянное проживание в Канаде. При том биометрику не сдают дети до 14 лет и взрослые в возрасте более 79 лет.

Биометрика будет отбираться раз в 10 лет, независимо от продолжительности выданной визы. 

Из-за ведения новых правил визы станут дороже - к консульскому сбору добавляется плата сбор биометрических данных. Стоимость визы для одного человека составляет 85 канадских долларов (99 долларов США). Для семей, которые подаются на визу одновременно, стоимость визы не будет превышать 170 канадских долларов (198 долларов США).

"Сбор биометрических данных позволит правительству Канады эффективно управлять идентификацией, облегчить обработку заявлений... Это помогает предотвратить, выявить и прекратить въезд тех, кто создает риск для здоровья и безопасности канадцев", – пояснили в Министерстве иммиграции.

Эти требования постепенно будут распространены на граждан всех государств, которые не имеют безвизового режима с Канадой. К концу 2018 новые правила начнут действовать по всему миру.

Напомним, ранее министр иммиграции Канады поддержал вопрос отмены визового режима с Украиной и даже назвал условия для его введения.

Но позже вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Канада не готова к активному диалогу о введении безвизового режима с Украиной и началу переговоров о "дорожной карте" по заключению такого соглашения.
Канада, украинцы, визы, отпечатки пальцев, биометрика

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Источник:

"Сегодня"

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