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Украинцы массово пошли в Sport Life!

1 июня, 17:51

PR

Sport Life предлагает антикризисные цены для своих клиентов

Сегодня в 15:00 сеть фитнес-клубов Sport Life открылась для своих клиентов.

Период изоляции вдохновил еще большое количество людей на занятия спортом. Поэтому большой ажиотаж посетителей и клиентов при входе продемонстрировал желание поддержать свою активность и заняться спортом.

Как комментирует вице-президент ГК Sport Life Маргарита Годун: "Компания использует все рекомендации МОЗ и ВОЗ для безопасности наших клиентов. В свою очередь, мы просим и наших клиентов придерживаться всех рекомендаций. Важно, чтобы все наши клиенты приходили только с хорошим самочувствие, придерживались дистанции, а также использовали антисептические средства. Мы понимаем сегодняшнюю ситуацию, поэтому можем предложить антикризисные цены для наших клиентов. Для всех желающих начать активную жизнь, мы можем предложить отличные условия покупки абонементов".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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коронавирус SPORT LIFE фитнес-клуб

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