Украинцы много едят: что не так с рационом в стране

В Государственной службе статистики подсчитали, что украинцы много едят – превышают дневную норму на 200 килокалорий.

Заявление министра социальной политики Андрея Ревы о том, что украинцы слишком много едят, вызвало бурю негодования и едва не привело к увольнению чиновника. Но теперь специалисты установили – граждане Украины действительно переедают. Стандартную норму в 2790 килокалорий в сутки регулярно превышают.

Но диетолог Яна Кравец отмечает: у каждого своя норма, она зависит от возраста, образа жизни и пола. Важно и то, что именно едят люди. Например, те самые 200 килокалорий могут быть очень разными. Например, это 350 граммов яблок, или 66 граммов сосисок, или 40 граммов маффина. Потому одинаковая калорийность не означает одинаковую пользу этих калорий.

А ведь ту же богатую крахмалом картошку можно приготовить так, чтобы получить максимум полезных веществ.

"Если картошка просто очищенная – пюре – это простой углевод, никакой пользы он не принесет. Если картошка в кожуре, то ее можно употреблять раз или два в неделю", – отмечает Кравец.

Но украинцы признаются, что больше внимания обращают на стоимость продуктов, а не на их калорийность.

Если вы все-таки считаете калории и не хотите превышать норму, формируйте меню из полезных блюд, советует диетолог. С утра можно есть яичницу с тостом, днем – суп и мясо с гарниром, а вечером – рыбу с салатом. В промежутках могут быть кефир и фрукты.

Напомним, украинцы уже стали есть больше рыбы, но самым популярным видом остается селедка. Впрочем, это все еще ниже нормы - украинцы съедают около 12-14 кг на человека в год. При этом рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения минимальная норма потребления рыбы и морепродуктов составляет 20 кг на человека в год, а 3/4 от этой цифры должна составлять морская рыба.