Украинцы покоряют Африку: как пара из Хмельницкого за 200 дней объехала 44 страны

На поездку ребят вдохновила история двух бельгийцев, которые путешествовали по африканскому континенту

Фото: архив.

Украинцы покоряют Африку: как пара из Хмельницкого за 200 дней объехала 44 страны Мария Пирогова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/15c/e04/5c515ce04a819.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/15c/e04/5c515ce04a819.png 2019-02-03T06:30:00+02:00 Украина На поездку ребят вдохновила история двух бельгийцев, которые путешествовали по африканскому континенту

Семь с половиной месяцев понадобилось Вячеславу Кравчуку и Елене Садоме из Хмельницкого, чтобы выехать на машине из родного города, обогнуть всю Африку и стать, наверное, первыми украинцами, решившимися на такую авантюру. За 200 дней они преодолели более 51 тыс. км, потратили 7 тыс. литров топлива и посетили по пути 44 страны. "Сегодня" связалась со смельчаками и узнала, как они прошли этот путь.

На поездку ребят вдохновила история двух бельгийцев, которые путешествовали по африканскому континенту. Понимая, что с возрастом идею воплотить будет сложнее, Вячеслав решил ее не откладывать. Уже в конце мая 2018 года ребята оказались в первой на пути африканской стране Марокко, а в конце декабря посетили последнюю — Египет.

"Маршрут был примерным — мы прорабатывали его детальнее уже в пути", — рассказал путешественник "Сегодня".

Порой направление меняли: когда в Камеруне обострился местный конфликт и основную границу с Нигерией закрыли, им пришлось объезжать через горы.

"Каждый день мы проезжали около 250 км и проводили за рулем 7-8 часов", — делится Кравчук.

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Сколько всего денег ушло на поездку, ребята не раскрывают, но говорят, что больше всего тратили на топливо и визы. Самая дорогая — в Анголу — обошлась им в $250. Знакомство со странами начиналось с таможен — их чаще всего ребята проходили без проблем, но, бывало, и задерживались на часов шесть:

"Однажды мы были единственными желающими пересечь границу, но пограничник просто не пропускал нас без личного разрешения от начальника".

Сталкивались украинцы и с коррупцией: в Камеруне за по закону бесплатный проезд потребовали плату в 15 евро. После спора Вячеслав предложил таможенникам три доллара на двоих, на что те рассмеялись:

"Тогда я сказал, что они не уважают деньги, ведь этого достаточно, чтобы купить продукты на скромный ужин на двоих и в Украине, и в Камеруне. Раз они над такими деньгами смеются, то живут не бедно. Крыть им было нечем — с кислым лицом те открыли шлагбаум".

Но так было не везде: в Нигерии пограничники им были очень рады.

"С таким восторгом нам еще никто не рассказывал, что мы первые украинцы в их жизни. Все хотели с нами фото, особенно с Леной — воинственно спорили, кто будет позировать рядом с ней", — вспоминает Кравчук.

В этой же стране путники пережили и приключение.

"На плохих горных дорогах у нас в машине отвалился бак с водой прямо посреди небольшого села. Но с помощью местных мы решили проблему за несколько часов", — рассказал Вячеслав.

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Все бы ничего, но во время починки к ребятам подошел солдат, намекая на взятку, а после и вовсе вытащил автомат.

"Это мог быть сюжет из сериала. Нигерия. Горы. Приграничное село. Накуренный солдат с автоматом. Что может пойти не так?!" — иронизирует украинец.

Однако, к счастью, все обошлось: солдату удалось заговорить зубы и отвлечь его селфи, позднее тот забыл о взятке и убрал оружие. Страшнее же всего им было, когда они ехали через африканские регионы с активными конфликтами или же рядом с ними:

"Ту же Нигерию мы проезжали в режиме повышенного внимания из-за разгула криминала".

Львов бояться – в Африку не ездить

Во время своего вояжа ребята вдоволь насмотрелись и на богатую флору и фауну континента. Видели все: от гигантских баобабов до жирафов и бабуинов в саванне. Не раз приходилось останавливаться прямо на трассе — уступить дорогу слонам, а однажды отважные путешественники даже подобрались вплотную к львицам.

"Когда они сыты, а вы в машине — это безопасно", — уверяют путешественники.

А вот в Намибии под городом Свакопмунд они были в гостях у целой колонии морских котиков, однако те их не впечатлили:

"В реальности — это множество очень воняющих ленивых тел, лежащих на песке и друг на друге и издающих смешные звуки".

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Суровый быт: рыба с серой и ночевка с крокодилами

Во время путешествия украинцы где только не ночевали. Популярные сайты аренды жилья выручали редко — вариантов в маленьких городках не было вовсе. В таких случаях ребята просто колесили по городкам в поисках ночлега, ориентируясь на вывески.

"Однажды мы наткнулись на хорошее здание с охраной. Там было чисто и опрятно. Хотели заночевать там, но оказалось, что это — дом мэра", — делится курьезом Вячеслав.

По его словам, иногда ребята спали прямо в машине на закрытых парковках.

"Жилье часто шло с бонусом в виде богатого белками свежего "перекуса" — рыжих тараканов. Самый большой был длиной в 10 см", — смеется путешественник.

А в Кении ребята останавливались в кемпинге прямо на берегу озера, где обитают крокодилы и бегемоты.

"Там весь день в десяти метрах от берега плескались и ныряли бегемоты. А вечером крокодилы подплывали прямо к берегу — если посветить фонариком, только глаза блестят", — рассказывает Вячеслав. — Тогда ночью впервые услышал, как громко они клацают зубами".

В этой же стране украинцы попробовали необычное блюдо: рыбу, сваренную в горячих серных источниках.

"Рыбу купили у местных рыбаков за доллар, сварилась она быстро — с солью получилось вкусно", — говорят ребята, но отмечают, что больше всего им понравились стейки в Намибии, которые даже идут на экспорт.

Но самые интересные моменты путешествия были связаны с людьми.

"Бывали поверхностные знакомства на границах, а бывали глубокие — к примеру, погружение в дебри столицы Сьерра-Леоне с британцем, который помогал местным выжившим после Эболы", — рассказал Кравчук.

Но почти везде местные жители относились к украинцам приветливо. При этом об Украине африканцы знают мало:

"В основном наших футболистов. Те, кто постарше, — Андрея Шевченко, помладше — Ярмоленко".

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АВТОР: Мария Пирогова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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