Украинцы ринулись на шопинг в Турцию: как выбрать качественную кожу

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Турция, где недавно появилась новая фишка для туристов, – это не только отдых. Украинцы с удовольствием ездят в эту страну на шопинг. Обычно оттуда везут сладости, текстиль и кожу. Как выбрать качественное изделие, а главное – не переплатить за него в три раза, разбиралась Юлия Беглецова.

Баулами, спортивными и знаменитыми клетчатыми сумками, товар когда-то путешествовал из Турции в страны бывшего Советского союза. Теперь же он путешествует в контейнерах оптовых покупателей. Или чемоданах и рюкзаках туристов. Турецкие товары путешественникам нужны не для заработка, как в девяностые, а для удовольствия. Местные возят автобусами отдыхающих на фабрики, рынки и в торговые центры.

"В большинстве своем туристы покупают текстиль или кожу. Иногда бывают и шубы. С 2005 года у турков свои бренды" – рассказывает глава бизнес-ассоциации Нураддин Гумбатов.

В магазине в курортном городке Алания под кожу отвели аж четыре этажа – здесь продается 8000 плащей и курток, всех цветов и фасонов.

Продавщица Рано Гурбанова демонстрирует трендовые модели кожанок. И рассказывает производственные "секреты" – как покупателю самому определить качество одежды Кожу с так называемой лазерной обработкой проверяют, потерев между руками, как при стирке. Если окрашивание некачественное – на руках останется след.

Есть и универсальный тест для любой гладкой кожи: нужно взять край изделия, смять и скомкать. Если кожа не повредилась и моментально вернулась в изначальную форму – она качественная. Ну и классический тест с зажигалкой, если продавец не против, тоже облегчит выбор.

"Если кожзам – он будет съеживаться. Если натуральная кожа – не будет съеживаться" – отмечает Рано.

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Еще один секрет удачной покупки в Турции – умение торговаться. Ценников на вещах зачастую нет. А названная продавцом цифра после торга может уменьшиться в несколько раз. Покупательница Лариса Егорова рада: за длинную модную куртку с мехом шиншиллы отдала эквивалент шести тысяч гривен.

"Хозяин нам делает большую скидку. Мы дважды зашли, хорошо подумали, перед тем как покупать", – говорит Лариса.

Цены на качественные куртки в Турции стартуют от 150 долларов, или 4000 гривен на наши деньги.

Впрочем, не все украинцы, которые стремятся сэкономить на покупках за границей, отправляются в путешествия. Многие предпочитают онлайн-заказы. Ранее новости "Сегодня" выяснили, чем отличается онлайн-шопинг в Украине и мире.

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