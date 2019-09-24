Украинцы с пересаженными органами покорят Говерлу

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

28 сентября группа из 100 человек, в составе которой будут люди с пересаженными органами, их родные, некоторые из которых поделились своей почкой или частью печени ради спасения близких, врачи-трансплантологи, представители Минздрава Украины и комитета ВР по вопросам здоровья нации, общественные активисты и журналисты поднимутся на самую высокую гору Украины – Говерлу.

"Важной составляющей культуры донорства является инклюзия людей, которых спасла трансплантация, чтобы они чувствовали себя свободными, активными и интегрированными в социум, – рассказывает Ирина Заславец, организатор мероприятия и председатель ОО "Всеукраинская платформа донорства "іDonor". – Именно поэтому мы решили реализовать социальный проект – покорение Говерлы украинском, живущих с донорскими органами".

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Этим подъемом с одной стороны участники установят рекорд Украины, а с другой:

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продемонстрируют обществу, что трансплантация – это шанс на полноценную жизнь;

заявят о важности спасения смертельно больных людей с помощью трансплантации и донорства органов;

разрушат мифы и стереотипы о жизни после трансплантации

попросят правительство ускорить запуск трансплантации в Украине (согласно нынешнего закона с 2020 года трансплантация будет снова заблокирована)

призовут общество не отказываться от пожертвования органов в случае внезапной смерти, ведь трансплантация – это благо, акт милосердия, благодаря которому продолжают биться сердца сотен тысяч людей на планете, и в частности нескольких десятков тех, кто поднимется на Говерлу.

Участие в покорении Говерлы уже подтвердили заместитель председателя комитета ВР по вопросам здоровья нации Оксана Дмитриева, заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук, председатель комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения Олег Гелевей, завотделением трансплантации печени Национального института хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова Олег Котенко, завотделением трансплантации почки Национального института хирургии и трансплантологии им.О.О.Шалимова Владислав Закордонец, врач-трансплантолог Харьковского центра урологии и нефрологии им.В.В.Шаповалова Николай Поляков, завотделением трансплантации Института сердца МЗ Украины Гавриил Ковтун.

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