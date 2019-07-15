Украинцы заключили более полумиллиона электронных договоров ОСАГО

Каждый украинский автовладелец, согласно законодательству, обязан заключить договор страхования гражданско-правовой ответственности владельца транспортного средства. В повседневной жизни этот страховой полис обычно называют "автогражданкой" или ОСАГО

Полтора года назад, в феврале 2018 года, появилась инновация, благодаря которой заключать договор ОСАГО стало быстрее и удобнее – электронный полис ОСАГО. Электронный полис – это форма договора ОСАГО, заключенного в электронном виде. В электронной форме украинскими автовладельцами заключено уже более полумиллиона договоров "автогражданки". В мае 2019 года электронные договоры составили 12% от общего количества, и каждый месяц электронных полисов становится все больше и больше.

В конце марта этого года Кабинет Министров Украины закрепил в ПДД право водителя иметь действительный полис ОСАГО в электронной форме и предъявлять его сотрудникам Национальной полиции с экрана любого гаджета (телефон, планшет и пр.). То есть сейчас можно либо предъявить визуальную форму такого полиса на смартфоне, планшете или показать распечатанную версию электронного полиса.

Чем же так пришелся по душе электронный полис украинским водителям? Об этом рассказали сами автовладельцы в ходе проведенного МТСБУ опроса.

1. Быстрота и удобство: заключить электронный договор ОСАГО можно в любом удобном месте буквально за 10–15 минут, достаточно иметь в руках гаджет с доступом в интернет.

2. Надежная сохранность полиса. Ведь бумажный полис легко потерять, забыть, от долгого ношения с другими документами или если "валяется в бардачке" автомобиля – он может иметь неэстетичный вид. С электронным полисом нет необходимости возить договор с собой, искать его в автомобиле случае ДТП.

3. Защита от мошенников, подделывающих бланки полисов. По экспертным оценкам, на украинском рынке около 10% полисов ОСАГО – фальшивые, несмотря на активную борьбу, которую страховщики и Бюро ведут с подделками. Электронный полис же надежно защищен и от хакерских атак, и от мошенников.

4. Возможность в комфортной обстановке изучить предложения страховщиков на своем компьютере, планшете или телефоне и взвесив все факты, выбрать лучший вариант страховой защиты.

У многих автовладельцев может возникнуть важный вопрос – а как именно выбрать надежную страховую компанию? Рекомендации дает Владимир Шевченко, генеральный директор Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) – объединения страховщиков, работающих на рынке ОСАГО:

1. Проверьте на сайте МТСБУ, является ли компания членом Бюро, то есть имеет ли она право осуществлять страхование ОСАГО.

2. На сайте МТСБУ регулярно размещается так называемый "светофор" – система информирования об оценке деятельности страховщиков в сфере ОСАГО, выраженная в простом графическом виде. В ее основе лежит трехцветная индикация состояния компании "красный, желтый, зеленый", из-за чего система и получила свое название. Для оценки надежности страховщика достаточно просто найти его в списке и увидеть, какой цвет "горит" у этой компании.

3. Более детальную информацию о показателях работы любого страховщика, работающего на рынке ОСАГО, можно узнать из ежеквартальных данных, также регулярно публикуемых на сайте МТСБУ.

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