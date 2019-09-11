Украинец установил рекорд по плаванию на Днепре

Михаил Романишин установил рекорд по самой длинной дистанции заплыва в открытой воде. 5 августа он стартовал в Киевской области у белорусской границы – начал отсюда свой заплыв по Днепру. А финишировал – в Херсоне.
Здесь его встречала семья – жена и два сына – двухлетний Самсон и годовалый Илья. Их папа плыл брасом вдоль Днепра 37 дней. Позади – почти 1000 километров. Михаил Романишин финиширует.
"Первые 200 км были самые сложные, потом было легче. Спасибо моей команде", – говорит рекордсмен Михаил Романишин.
Ежедневно Михаил преодолевал расстояние от 7 до 38 километров. Спортсмена сопровождали, в воде – шлюпка, с суши – автомобиль с амуницией, палатками и едой. Михаил проводил по 12 часов в воде. Спал в основном в палатках.
"Спал в палатках. Но есть и ребята, что приютили, и даже согрели в бане, знали что я мерз", – рассказывает рекордсмен Михаил Романишин.
Остановки на отдых Михаил снимал и выкладывал в соцсети. Тренер был рядом почти всю дистанцию. Говорит: ежедневно рекорд мог сорваться.
"Было очень тяжело. Первые два дня поднялась температура, первые сто километров температура была 38,5, сделали выходной, обошлось. К такому походу нужно готовиться хотя бы полгода, а мы готовились пару недель", – говорит тренер Карен Абрамов.
"Трудно принять, что твой ребенок в это время плывет, холодный, голодный, среди ветра и волн", – говорит мать Михаила Светлана Романишина.
Михаил Романишин – кандидат математических наук. Говорит, что нашел себя в спорте.
"Математика давалась легко, защитился супер. Это было все для мамы, чтоб она радовалась. Мое - это плавание, тренировать, спасать мир от гаджетов, наверное, от сколиоза", – говорит Михаил Романишин.
Были и трудности. За весь путь спортсмен поменял два гидрокостюма из-за браконьеров.
"Сети немного нам испортили костюмы, которые по 500 долларов стоят, было очень неприятно", – рассказывает Михаил.
"Днепр очень сильно обмелен, он очень сильно загажен, много пятен, водорослей", – делится впечатлениями соорганизатор заплыва Максим Уракин.
"Каждый день мы следили за тем, как происходит установка рекорда", – говорит представитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
Рекорд был зафиксирован.
Через неделю Михаилу исполнится тридцать. Новый этап в своей жизни хочет начать с очередного рекорда.
"Я хочу проплыть Черное море – из Стамбула в Одессу, примерно 650 км", – говорит Михаил Романишин.
А вот жена говорит, что не отпустит мужа одного.
"Если со мной, то может быть. Я поплыву на лодке", – улыбается жена.
А сейчас Михаила ждет восстановление, тренировка в бассейне, а в ноябре – подготовка к морскому заплыву.
Как сообщалось, 26-летний польский пловец Себастьян Карась установил мировой рекорд: человек впервые переплыл Балтийское море. Он преодолел почти 100 километров с пляжа польского города Колобжег до датского острова Борнхольм за 28 часов и 21 минуту.
Напомним, что несколько лет назад британский спортсмен-любитель умер после 16-часового заплыва через Ла-Манш. Погибшему было 45 лет, он работал в строительной компании.
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