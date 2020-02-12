Украинок массово калечат в салонах красоты: опасности процедуры татуажа

Сделала татуаж бровей и попала к врачам. Киевлянка поплатилась здоровьем за процедуру в салоне красоты. Когда пришла домой, у нее началась невыносимая мигрень. Все из-за некачественной краски, которую использовал мастер. А могли быть и ожоги, а также потеря зрения, говорят медики. Что скрывают модные процедуры?

Скрывающей лицо, ведь девушке изуродовали внешность. Тамара сделала в салоне перманентный татуаж бровей. И после этого ей стало плохо:

"Пришла домой и у меня началась страшная мигрень, головная боль, некоторое время отекало лицо, и очень жарко было. Три-четыре дня я терпела головную боль, а потом пошла и смыла. После неудачных манипуляций я эксперименты со своей внешностью проводить не хочу".

Впоследствии оказалось, что краска, которой рисовали брови, была некачественной. Именно проникновение химиката в кровь повлекло заболевание.

Певица Лиля Киш – тоже жертва:

"У меня была очень сложная ситуация с татуажем бровей. Это такая безумная боль после этого. Это как ужалит пчела, будто вас бьют током, от чего появляется ожог".

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Директор клиники красоты Анна Лесюк говорит, что почти половина всей краски, которой в Украине делают процедуру татуажа, не имеет сертификатов качества и завезена к нам незаконно. Поэтому, прежде чем соглашаться на процедуру внимательно изучите состав пигмента.

"Некоторые краски содержат вредные элементы. Обязательно нужно обращать внимание на санитарные условия, где производится это все. Обязательно нужно задавать вопрос мастеру, что за краситель, где он его покупает, как он его покупает и какая сертификация у этих красителя", – объясняет Анна.

Обращайте внимание и на опыт мастера. Повредить можно не только некачественными красками. Многое зависит и от навыков человека, делает процедуру.

Виктория Галак, мастер перманентного макияжа:

"Если неправильно проделана процедура, это может привести к гематомам, к воспалениям. Знаю одну ситуацию, когда мастер просто халтурно отнесся к работе. Анестезия попала человеку в глаза, соответственно пошел ожог роговицы. Со 100% зрения человек остался на 35% зрения".

Все иглы для инструментов должны быть только одноразовыми. Открыть их специалист должен в вашем присутствии непосредственно перед процедурой. Учитывайте и то, сколько стоит нанесения татуажа.

Лидия Макаренко, арт-директор салона красоты:

"Стоимость перманентного макияжа, не имеет значения губ, бровей, глаз, стартует от двух с половиной тысяч гривен. Если же стоимость предлагают ниже, я бы не советовала обращаться к таким профессионалам. Потому, что прежде всего это риск для здоровья".

Не будет лишним изучить отзывы о салоне, в котором планируете делать процедуру.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как не подхватить инфекцию в салонах красоты. Особенно серьезно стоит отнестись к экспресс-салонам красоты.

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