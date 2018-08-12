Украинская Атлантида: почему Бакота притягивает, как магнит

Ещё 37 лет назад в этой долине жили люди, пока советская власть не решила затопить долину для нужд гидроэлектростанции

Затопленное село Ба́кота в Хмельницкой области называют Украинской Атлантидой. Из-за строительства Днестровской ГЭС с карты исчезло 28 сёл по течению Днестра. Теперь бывшие жители показывают на водную гладь, когда говорят о своих домах, а в местный скальный монастырь, первое официальное упоминание о котором датируется XI столетием, – приезжают люди из разных уголков мира, чтобы ощутить невероятную энергетику.

Мы же расскажем вам мистические легенды и местные тайны Бакоты.

Сейчас это – Днестровское водохранилище, а в народе "Бакотское море". Его площадь – 1600 гектаров, а глубина достигает 50-ти метров. Ещё 37 лет назад в этой долине жили люди, пока советская власть не решила затопить долину для нужд гидроэлектростанции. Эвакуировали 68 сёл, но на дне водохранилища осталась лишь треть. Среди них и Бакота, основанная ещё в XII веке.

"Я своими руками разрушал ту хату, где 27 лет моих прошло. Возможно, тогда я не совсем еще понимал (был еще студентом), я понимал, что это государственная программа, это так надо было, но у людей старшего поколения, чьи корни так глубоко вросли в эту землю, это было на самом деле ужасно, трудно и вместе с тем страшно. Я потерял свою малую Родину", – говорит уроженец Бакоты Тарас Горобняк.

Как затопили родной городок – помнит и Валентина Крыжаневская. Тогда ей было 15: "Я радовалась, потому что мы вышли на гору – новые друзья, новый дом. Мы молодежь – были веселы, а дед и бабка не хотели в 70 лет уходить и становиться переселенцами".

Под толщей воды практически ничего не осталось, уверяют старожилы. Перед затоплением каждый дом, сарайчик, сад и даже кладбище сравняли с землей. Биоэнергетики считают, что затопили здесь все не зря.

"Была высока вероятность роста энергетического потока, который мог со временем поглотить в себя все вокруг. А бороться с энергией, которая неподвластна людям, можно только с помощью стихий: воды, ветра, огня и земли. Таким образом, – Бакоту настиг, так сказать, искусственный апокалипсис – затопление энергии водой", – говорит Аллайя, бионергетик-экстрасенс.

Единственное, что уцелело и не ушло под воду – это скальный монастырь, расположенный на высоте 50-ти метров.

Каким-то чудом вода подошла только к его подножию. Сейчас в трёх небольших скальных комнатушках собираются верующие разных конфессий. Хотя в XV веке здесь столкнулись две религии: православие и католицизм. И практически погубили Бакоту. Тогда вместе с поселением верующие громили и этот монастырь. Уцелевшие монахи разбрелись по другим обителям.

"Выдолбленные "дырки", как мы говорим на них, – это захоронения монахов. Монахи здесь молились и готовили себе место для погребения. В пещере есть ниша, которая закрыта плитой, под которой захоронены остатки мощей монахов", – рассказывает Сергей Горулько, работник Национального Парка "Подольские Товтры".

Аллайя, бионергетик-экстрасенс говорит: "В монастыре, в пещере, очень хорошо вибрируют молитвы и языческие заговоры. Ведь сразу у входа в неё чувствуется вековая сила впитавших в себя камней и намоленность этого места".

А завораживает тут всё: и сланцевые скалы, и леса, и бескрайняя водная гладь. В переводе с древнерусского "Ба́кота" значит – желанное место.

"Это место, как магнит. Оно притягивает. И невозможно периодически сюда не приезжать", – говорит туристка Ирина Марунчак.

"Это завораживающе! Это нечто неповторимое. Словно в сказку попала, даже не в сказку, – это святое место, тут не передать словами, что чувствуешь. Это просто невероятно!", – делится впечатлениями туристка Дарья Москаль.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о лучших маршрутах Украины для лодочных путешествий. Если хотите острых ощущений — выберите Южный Буг, а для спокойного сплава – Днестр, на берегу которого находится Бакота.

Также напомним, что украинская Атлантида — затопленное древнее село Бакота, находится в 115 км от Хмельницкого. История поселения закончилась еще в 1981 году, когда в тех местах начали строительство Новоднестровской ГЭС и проживающих расселили в соседние города. Сегодня Бакотой условно называют живописную местность вдоль берега Днестра.