Украинские дети, больные диабетом, обратились к Зеленскому: видео

Инсулинозависимые дети с разных регионов Украины обратились к президенту Владимиру Зеленскому и пригласили его на встречу в Киеве. Видеообращение опубликовали в группе в Facebook.

Так, на видео дети рассказывают, что в Украине живут 185 тысяч детей, больных на инсулинозависимый сахарный диабет.

"Мы устали просить у врача качественный инсулин, а власть – о его финансировании. Отстаивать законную подгруппу А, или разрешение на занятия профессиональным спортом. Доказывать каждые два года, что болеешь неизлечимой болезнью", – говорят дети.

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Также они поднимают вопросы других проблем с лечением больных диабетом и трудоустройства в Украине.

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"Так что, господин президент, нам есть о чем поговорить? Встретимся 3 октября в 10:00 возле Арки дружбы народов. Вас будут ждать дети со всей Украины", – предложили в обращении.

Напомним, ранее в нескольких регионах Украины больные диабетом жалуются на нехватку жизненно необходимого для них инсулина. Препарат сложно найти даже в аптеках. Почему возник дефицит – узнавали журналисты "Сегодня".

Кроме этого, в прошлом году в Тернопольской области вспыхнул медицинский скандал – несколько месяцев больные диабетом не получают лекарств, а бесплатный инсулин исчез еще в сентябре.

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