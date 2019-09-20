Украинские полярники нашли в Антарктиде тюленя: малышке подбирают имя

В Антарктиде украинские полярники возле станции "Академика Вернадского" нашли маленького тюленя. Он – первый среди новорожденных в этом году возле базы ученых.

Фото милого зверька опубликовали на странице Министерства образования в Facebook. Ученые предлагают в комментариях к посту придумать имя для малыша. Это самка, ей не больше недели. Длиной "кроха" – около полутора метров и весит 25 килограммов.

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Ранее мы писали, что тюлень использовал живого осьминога для расправы с каякером. Видео курьезной драки спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram. За несколько часов ролик собрал в сети 15 тысяч просмотров, а также больше трех тысяч отметок "нравится". В комментариях юзеры отмечают, что это "самый забавный ролик", который они видели в своей жизни.

Напомним, тюлень приплыл в Австралию на корабле. Видеозапись с животным опубликовали на странице в соцсети Facebook 7 News Melbourne и за два дня ролик просмотрели более 260 тысяч раз, запись набрала более 8,8 тысячи лайков.

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