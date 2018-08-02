Украинские предприниматели получили на свое развитие 3 миллиарда гривен

Только за полгода государственный "Укргазбанк" увеличил кредитный портфель представителей малого и среднего бизнеса сразу на 50% и теперь он превышает 3 млрд грн. Об этом говорится на сайте банка

По словам заместителя председателя правления "Укргазбанка" Евгения Мецгера, банк постоянно совершенствует и работает над новыми мероприятиями для стимулирования эффективности малого и среднего бизнеса и предоставления ему большей свободы и возможностей. "Банк сотрудничает с лучшими производителями энергоэффективного оборудования, является абсолютным рекордсменом среди государственных банков в реализации программы повышения энергонезависимости украинских ОСББ и ЖБК", – отметил он.

Эффективности развития обслуживания МСБ способствуют и традиционно сильные позиции банка в программах международного сотрудничества. Так, сотрудничество с Республикой Беларусь позволяет предлагать отечественным предпринимателям наиболее привлекательные условия на приобретение современной, а главное качественной техники и транспорта. Успешные агентские проекты с Немецко-украинским фондом – доступное кредитование малому и микробизнесу на развитие предпринимательства разных направлений. Кроме того, по словам банкиров, крайне популярными у предпринимателей являются предложения от Европейского инвестиционного банка: АПЭКС и гарантийный, соглашение относительно торгового финансирования с Международной финансовой корпорацией (IFC). Все это обеспечило банку высокие показатели деятельности, увеличение кредитного портфеля и клиентской базы. Сегодня количество клиентов МСБ составляет 52 192, увеличившись с начала года на 8 768 субъектов ведения хозяйства.

"Укргазбанк – надежный партнер для украинского малого и среднего бизнеса. В этом уже убедились отечественные предприниматели чуть ли не в каждом уголке Украины. В 2015 году мы практически с нуля начали работу с малым и средним бизнесом, разработали стратегию развития до 2020 года. Однако все планы были перевыполнены уже в 2017-ом", – подчеркнул Евгений Мецгер.

За последние 3 года "Укргазбанк" неоднократно признавался лучшим в работе с малым и средним бизнесом, разрабатывал уникальные программы и продукты. Сегодня банк сотрудничает с ведущими мировыми организациями, в частности, с Международной финансовой корпорацией в рамках проекта "Стать лидером в сфере банковских услуг для МСБ".

"Благодаря поддержке IFC наш банк стал первым и единственным "зеленым" банком Украины, а проект "Стать лидером в сфере банковских услуг для МСБ" открыл новые возможности для развития. По оценкам экспертов, потенциальная доходность бизнеса МСБ на украинском рынке представляет 5,7 млрд грн. Текущая доля "Укргазбанка" на рынке составляет около 5%, что открывает большие возможности для роста. В то же время, бизнес получит доступ к дешевому и долгосрочному кредитному ресурсу, который можно направлять на развитие собственного дела", – отметил председатель правления банка Кирилл Шевченко.