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Украинские студенты вылетели в Италию в рамках престижного конкурса

Сегодня, 11:15

Победители всеукраинского проекта "Архитектор 2019" отправились в Италию

Фото: kolesnikovfund.org
Фото: kolesnikovfund.org.
Украинские студенты вылетели в Италию в рамках престижного конкурса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/778/184/5c8778184b7f6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/778/184/5c8778184b7f6.jpg Украина Победители всеукраинского проекта «Архитектор 2019» отправились в Италию

12 марта тридцать победителей всеукраинского образовательного проекта "Архитектор 2019" отправились в четырехдневную поездку в Италию.

Конкурс проводил Фонд Бориса Колесникова для студентов профильных вузов, талантливых молодых архитекторов и строителей. В нем приняли участие 1 300 конкурсантов, прошли три отборочных этапа. Лучшие участники были награждены поездкой в архитектурный тур в Милан и на отраслевую выставку Made Expo 2019.

В Италии студентов ожидает знакомство с Миланом и его достопримечательностями, посещение форума Made Expo 2019, где они узнают о трендах, новинках и инновациях мировой архитектурно-строительной отрасли. Кроме того, ребята побывают в архитектурном туре, в рамках которого пройдут мастер-классы от итальянских специалистов прямо на улицах одного из самых красивых городов Европы.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова оказывает всестороннюю поддержку студентам технических специальностей Украины – проводит образовательные конкурсы, внедряет молодежные программы, поощряет лучших молодых специалистов поездками на зарубежные выставки.

Проект "Архитектор" был реализован Фондом третий раз. В 2014 году победители конкурса посетили Неделю архитектуры и дизайна в Японии, а в 2018 году группа студентов побывала в архитектурном туре в Дубае.

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Тег Италия, конкурс, студенты, архитектор, Фонд Бориса Колесникова

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