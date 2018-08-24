Украинские традиционные блюда: что стоит попробовать в Запорожской и Донецкой областях

В каждом регионе Украины есть традиционные блюда, рецепты которых передают из поколения в поколение. Корреспонденты "Сегодня" узнали, чем лакомятся и угощают в Запорожье и в Донецкой области.

Гастрономической визиткой Запорожья заслуженно считается кулеш, ведь это – главное блюдо запорожских казаков. Кулешу почти пятьсот лет, а рецептов известно около двух десятков. Самый популярный – из пшена, картофеля и со шкварками.

Для того, чтобы приготовить это блюдо, необходимо сначала сварить картофель и приготовить зажарку из лука и моркови. Главное в кулеше – это крупы. Они могут быть гречневые, кукурузные и рисовые, но по классическому рецепту добавляют пшено. Кроме того, для блюда необходимо сало, которое прожаривают в шкварки. После этого все ингредиенты смешивают и добавляют специи и варят примерно двадцать минут.

В Донецкой области любимым традиционным десертом считается хворост. Блюдо очень вкусное и быстрое в приготовлении. Рецептов хвороста много: его готовят на молоке, сыворотке или простокваше, на дрожжах и без них. Эти традиционные "хрустики" могут быть и сладкие, и соленые, но остаются неизменно вкусными.

Не так давно в Полтаве прошел фестиваль гастрономического символа символ города – галушек. Местные повара и хозяйки продемонстрировали гостям праздника все разнообразие рецептов и способов приготовления этого блюда.

А в Запорожье проходил фестиваль уличной еды "Пикник на радуге".