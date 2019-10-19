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Украинские военные приехали на Всемирные игры военнослужащих в Китае: фото

19 октября, 10:47

Украинская сборная представлена 87 спортсменами в 12 видах спорта

После того, как украинские военные приняли участие в Марафоне морской пехоты в США, наши военные отправились на соревнования в Китай. Так, в китайском городе Ухань стартовали 7-е Всемирные игры военнослужащих. Украинская сборная представлена 87 спортсменами в 12 видах спорта. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как сообщается, на церемонии открытия игр, которая состоялась в пятницу вечером на стадионе спортивного центра Уханя, участников армейских соревнований приветствовали президент Китайской Республики Си Цзиньпин, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, президент CISM (Международного совета военного спорта) полковник Эрве Печерилла.

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Особой частью церемонии стал парад команд-участниц. Почетную миссию пронести флаг Украины доверили призеру чемпионатов мира и Европы по греко-римской борьбе лейтенанту Александру Чернецкому.

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Как сообщает агентство Xinhua, церемония открылась шоу с участием известного актера Джеки Чана. На церемонии присутствовали около 60 тыс. зрителей, в параде команд приняли участие 109 сборных, сообщает агентство Синьхуа.

Отметим, кроме традиционных олимпийских видов спорта, таких как футбол, плавание и баскетбол, на играх военнослужащих, в частности, представлены парашютизм и военно-авиационное пятиборье.

Ранее украинские военные приняли участие в международных танковых соревнованиях "Сильная Европа".

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Китай Минобороны соревнования

Источник: Сегодня

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