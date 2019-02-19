Украинский чай впервые получил "Добрый знак"

Большинство из нас начинает утро с любимого чая, ведь известно, что чай бодрит не хуже кофе, обладает тонизирующими и полезными свойствами, заряжает энергией и хорошим настроением на весь день

Украинский чай впервые получил "Добрый знак" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/696/0d1/5c66960d1db16.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/696/0d1/5c66960d1db16.jpg 2019-02-19T09:00:00+02:00 Украина Большинство из нас начинает утро с любимого чая, ведь известно, что чай бодрит не хуже кофе, обладает тонизирующими и полезными свойствами, заряжает энергией и хорошим настроением на весь день

Именно поэтому чай – традиционный и любимый напиток для украинской семьи! Сегодня потребители все больше и больше начинают уделять внимание вопросам качества и безопасности продуктов питания и чая, в частности.

Компания – производитель "May – Foods Ukraine" нацелена на развитие культуры потребления чая, постепенно меняет рынок, предлагая потребителям продукцию высокого качества и степени безопасности. Чай компании под ТМ МАЙСКИЙ на протяжении многих лет известен как чай высокого качества по доступной цене. С изменением чайного рынка Украины, его тенденций к совершенствованию, современных трендов, развивался и менялся бренд МАЙСКИЙ. Сегодня чай ТМ МАЙСКИЙ – это неизменно высокое качество продукта и обновленный дизайн упаковки, информация на которой стала более доступной для потребителя, с детализированным описанием продукта (стандарт, страна происхождения чайного сырья, оттенок вкуса, особенности чайного настоя).

Учитывая потребности потребителей и рынка и имея в приоритете качество и безопасность продукции, в ноябре 2018 года компания "May – Foods Ukraine", первая среди отечественных производителей чая, получила разрешение для своей ТМ "Майский Царська Корона" на использование знака для товаров и услуг - "Добрый знак" (независимая система контроля качества и безопасности продукции в Украине, основана в 2014 году). Для этого компания прошла комплексную проверку готовой продукции и мощностей производства на соответствие требованиям нормативных актов по безопасности и соблюдения технологического процесса производства продукции.

Проверка производственных мощностей проводилась независимыми аудиторами, имеющими международную сертификацию, а сама продукция проверялась в Европейских лабораториях. Результаты проверки подтверждают, что чай ТМ "Майский Царська Корона" соответствует установленным показателям качества и безопасности.

Чай ТМ "Майский Царська Корона" это качественная и безопасная продукция!

Справка.

"Добрый знак" – это независимая система контроля качества и безопасности продукции в Украине, основанная телеканалом СТБ в 2014 году. Продукция, с нанесенным знаком для товаров и услуг "Добрый знак", прошла тщательную лабораторную проверку по показателям качества и безопасности, установленным действующим законодательством Украины и / или законодательством Европейского Союза, с учетом правил проекта "Добрый знак".

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