Украинский сервис Raketa покрыл все города-миллионники

Заказать бесплатную доставку теперь можно в Киеве, Днепре, Львове, Харькове и Одессе

Одесса стала пятым городом, в котором еду из кафе и ресторанов доставляют бесплатно. Сервис доставки Raketa покрыл все пять украинских городов-миллиоников, а до конца 2020 года будет доступен в большинстве областных центров.

На старте заказать доставку в Одессе можно из почти 50 заведений, расположенных в центральной части города. В течение месяца услуги Raketa будут предоставляться в тестовом режиме. За это время список ресторанов и покрытие планируется существенно расширить. В городе уже работают порядка 100 курьеров (пеше/вело/мото/авто). Заявленное время доставки — до 60 минут, стоимость услуги для клиента — 0 грн.

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"Raketa намерена кардинально изменить рынок доставки еды. Мы не ограничиваем минимальную сумму заказа, а доставка будет бесплатной для клиента. Не важно, заказываете ли вы десяток пицц для большой компании или хот-дог для быстрого перекуса, мы привезем заказ быстро и без платы за доставку. И это не демпинг, а желание сделать сервис доступным для всех", — рассказал Владимир Самборский, операционный директор Raketa.

Чтобы воспользоваться доставкой Raketa, достаточно иметь Android или iOS-устройство и установить одноименное приложение. При его запуске клиенту отображается меню ресторанов-партнеров, расположенных в радиусе 3 км, заказ из которых может быть доставлен менее, чем за час.

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По случаю запуска сервиса в Одессе Raketa предлагает промокод raketainadesa. Он дает 100 грн скидки на первый заказ от 150 грн.

О компании

Raketa — сервис доставки еды из ресторанов. Компания доставила свой первый заказ 5 марта 2018. На сегодняшний день услугами Raketa можно воспользоваться в Днепре, Киеве, Львове, Харькове и Одессе. В 2020 году сервис намерен зайти еще в 15 городов, после чего начнется покрытие всех украинских городов с населением более 200 тыс.

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